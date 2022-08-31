Reuters: İletişim Başkanı Altun, medyaya Whatsapp'tan talimat yağdırıyor

İngiliz haber ajansı Reuters, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve kurmaylarının medya kuruluşlarına WhatsApp'tan hangi haberlerin öne çıkarılması hangilerinin görmezden gelinmesi gerektiği yönünde talimatlar verdiğini öne sürdü.



Reuters , Türkiye'de iktidarın medya üzerindeki baskısına ve kontrol mekanizmalarına dair bir dosya yayımladı. Ana akım medya kuruluşlarında çalışan gazeteciler, Berat Albayrak'ın istifası, İstanbul'daki yerel seçimler ve Orhan Pamuk'un Nobel alması gibi olaylarda gelen talimatları anlattı