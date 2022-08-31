Samanyolu Haber /Gündem / Kürt sanatçı Şaban Ok ölümle tehdit edildi /31 Ağustos 2022 19:09

Kürt sanatçı Şaban Ok ölümle tehdit edildi

Kiliselerde Kürtçe ilahiler seslendiren ve "Klamên Kurdên Mesîhî” (Kürt Hıristiyan Ezgileri) adlı albümleri bulunan eski din görevlisi ve sanatçı Şaban Ok, telefon üzerinden tehdit mesajları aldı.

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Rûdaw muhabiri Ömer Sönmez’e konuşan Ok, gece yarısı bir kişinin kendisini ısrarla aradığını belirterek, “Telefona yanıt verdiğimde karşıdaki, ‘Şaban yerini biliyorum. Adımlarını denk at’ dedi. Kim olduğunu sordum söylemedi. Ben de yerimin gizli olmadığını söyledim. Sonra ses kaydı gönderdi. Tehditler savurdu” dedi.

Ok’un telefonuna gönderilen sesli mesajda şahsın, “Şaban seni yakacağım. Yarın gittiğin yere kurşun yağacak. Ayağını denk al” diyor.

'HER ŞEY SİSTEMDEN KAYNAKLANIYOR'

Hıristiyan Kürt bir sanatçı olduğu için böyle bir tehdit aldığını anlatan Şaban Ok, “2014-15’te de benzeri tehditler aldım. Bu organize bir şey. O dönem IŞİD tarafından tehditler yapılıyordu. Çünkü mesajlarda ‘tüm dünyanın gözü önünde boynunuzdan öpeceğiz, Allahu Ekber’ deniyordu. Yine ırkçılar tarafından da tehdit edildim. Onun dışında kimse ile bir husumetim yok” diye konuştu.

Şaban Ok, “Her şey sistemden kaynaklanıyor. Ortada kardeşlik, birlik ve beraberlik adına bir şey kalmadığında bu tür durumlar yaşanıyor. İnsan Hakları Derneği’ne, mahkemeye ve basına başvuracağım. Şunu bilsinler, biz tüm milletleri seviyoruz. İsa Mesih hiç bir zaman silah alın karşınızdakini öldürün demedi. Onun öğrencileri de bunu yapmadı. Ben de sevgimizden başka bir şey göstermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’daki kilise görevlilerinin de geçmişte tehditler aldığını belirten Ok, bu yaklaşımın çözüm olmayacağını, savaşların dünyayı kurtarmayacağını vurguladı.

1965’de Diyarbakır’ın Hançepek Mahallesi’nde doğan ve 1996 yılında Hıristiyanlığı kabul eden Ok, din üzerine Kürtçe kültür ve sanat çalışmaları yaptı. Ok, “Bir halkın varlığı kültürüne bağlıdır. Kültürü olmayan bir ulus ne devlet ne de kimlik sahibi olamaz” dedi.

Şaban Ok, IŞİD’in saldırıları sırasında 2014’te Şengal’den gelen Ezidi Kürtlere yardımlarda bulunmuştu. Ok son olarak, “Ne olursa olsun son nefesime kadar da ülkemi terk etmeyeceğim” diye konuştu.
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