Samanyolu Haber /Gündem / İlginç kulis: 'AKP'de Kurum'un önde olduğunu Kurum'dan başka söyleyen yok' /06 Şubat 2024 16:58

İlginç kulis: 'AKP'de Kurum'un önde olduğunu Kurum'dan başka söyleyen yok'

Gazeteci Nuray Babacan "AKP’de içten içe yerel seçim sancısı: İstanbul farkı sürüyor" başlıklı yazısında "Yerel seçim sürecinde genellikle CHP’deki aday belirleme sancıları haber yapılmasına karşın iktidar partisi de içten içe kaynıyor" tespitinde bulundu.

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Farklı illerde AKP'nin yaşadığı seçim sıkıntılarını anlatan gazeteci Nuray Babacan İstanbul için yapılan anketlere de değindi. 

Anketlerin hiçbirinde Murat Kurum'un önde gözükmediğini ileri süren Babacan'ın yazısının İstanbul'la ilgili bölümüse şöyle:

ANKETLER NE DİYOR?
Gelelim İstanbul psikolojisine… AKP’de henüz DEM ve YRP’nin pozisyonu belirlenmeden önce yapılan son anketlerden söz ediliyor. Bu anketlerde Murat Kurum’un eskisinden daha iyi olduğu, Ekrem İmamoğlu ile arasındaki farkın 3 puana indiği iddia ediliyor. Bu farkın 1,5 puan olduğunu da iddia edenler de var; ama Kurum’un aksine, Kurum’un öne geçtiğini söyleyen yok.
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