İliç'e 9 gün sonra giden Çevre Bakanı Özhaseki 'hastaydım' demişti: Bakın nerelerden çıktı?

Erzincan İliç'te maden kazasının yaşandığı alana kazanın 9. gününde gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, neden bugüne kadar İliç'e gelmediği yönündeki eleştirilere yanıt verdi.







Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, günler sonra maden faciasının yaşandığı İliç'e giderek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Soru-cevap kısmında Bakan Özhaseki'ye "İliç'e neden günler sonra geldiniz?" sorusu da yöneltildi.





Özhaseki bu soruya, "1 ay kadar önce 8 saat süren bir operasyon geçirdim. Olayın olduğu gün 2 saatlik bir operasyon daha geçirdim. Gelmeme nedenim özel sağlık sorunlarım. Özür dilemem gerekirse bütün kamuoyundan özür dilerim" yanıtını verdi.







Halk Tv Muhabiri Ferit Demir, Özhaseki'nin rahatsızlığı nedeniyle İliç'e gidemediğini söylediğini belirterek, sosyal medyasını incelediğini anlattı.







Demir şöyle konuştu:







"Bakan 'Basın mısın' dedi, kısa bir süre duraksadı, duraksadıktan sonra soruya yanıt verdi.





Sayın Bakan dinlendiğini söyledi ancak biz, Özhaseki'nin sosyal medyasına baktık. Örnekolarak 6 gün önce İstanbul Ticaret Odası'nın sosyal medyasına katılmış. 24 saat önce Adana'da Osmaniye'de seçim çalışması yapmış, TOKİ anahtar teslim törenine katılmış.





Yani buraya Adana'ya gitmeden önce de gelebilirdi. Ya da İstanbul Ticaret Odası'nın toplantısına katılmadan önce de gelebilirmiş. O gerçek ortaya çıkıyor. Tabii biz gazeteci olarak sorulması gereken soruyu sorduk."

