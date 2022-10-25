Samanyolu Haber /Ekonomi / 'İlk defa benden duyacaksınız' dedi muhtemel asgari ücreti açıkladı /25 Ekim 2022 10:46

'İlk defa benden duyacaksınız' dedi muhtemel asgari ücreti açıkladı

Milyonları ilgilendiren asgari ücretle ilgili Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar dikkat çeken bir açıklamada bulundu ve asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı.

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Asgari ücretle ilgili önemli bir açıklama geldi. SGK uzmanı, katıldığı yayında 'İlk kez benden duyacaksınız' sözleriyle asgari ücretle ilgili rakam verdi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar, tv100'de katıldığı canlı yayında asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ersin Konar şu ifadeleri kullandı:

"10 BİN LİRAYA SABİTLENECEĞİNE İNANIYORUM"

"Bazı otoriteler yüzde 90 civarı beklenti yapıyor. Belki de ilk defa benden duyacaksınız ama asgari ücretli arkadaşlarımızı sevindirecek bir rakam üzerinde onay alındığını düşünüyorum. Ben asgari ücretin ocak ayı içerisinde 5 bin 500 liradan 10 bin liraya sabitleneceğine inanıyorum. Asgari ücret için yeterli bir rakam değil. İşverenlerimizin sırtına çok büyük bir yük. Hükümetimizin elini taşın altına koyacağını ve işverene büyük oranda destek getireceğini ve asgari ücretin 10 bin lira olacağını tahmin ediyorum."

OĞUZ HAKSEVER ŞAŞKINLIKLA YANIT VERDİ

SGK Uzmanı Konar'ın asgari ücretin 10 bin liraya sabitleneceği ifadeleriniden sonra sunucu Oğuz Haksever de şaşkınlığını gizleyemedi ve Konar'ın sözlerine "Çok iyimser bir tahmin" yanıtını verdi.
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