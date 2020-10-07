"İlk vak'alar şubattaydı, Bakan açıkça yalan söyledi"

Sağlık Bakanlığı’nın ilk vaka’yı 11 Mart’ta açıkladığını hatırlatan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Murat Emir, "Bu bir skandaldır." dedi.





Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci imzasıyla uluslararası bir sağlık dergisinde yayımlanan makalede şubat ayında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan 24 hastanın Mersin’de tedavi altına alındığının yazıldığını açıklayan Emir, Birgün gazetesine şu değerlendirmeyi yaptı:





"ŞUBATTA 24 KİŞİ HASTANEDE YATIYORDU"





“Bakan Yardımcısı Birinci’nin yayımlanan bu çalışmasından Mersin’de şubat ve mart ayları arasında zatürre belirtisiyle hastaneye başvuran 24 kişiye Covid-19 pozitif teşhisi konulduğunu anlıyoruz. Bu bir skandaldır. Çalışmanın ayrıntılarına bakıldığında iki farklı ilacın bu kişiler üzerinde denendiğini ve bu çalışma için, Sağlık Bakanlığı’ndan izin alındığını da görüyoruz.





"BİLİMSEL SUÇTUR"





Sağlık Bakanı Koca ve Bakan Yardımcısı Birinci’nin birbirini yalanladığı bir durum ile karşı karşıyayız. Eğer Birinci, bu vakalar olmadığı halde varmış gibi uluslararası bir yayın yapmışsa bu hem bilimsel bir suçtur hem de ayrı bir skandaldır. Bu hareket, Bakan Koca’nın altını oymaya dönük de bir girişimdir, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı’ndaki çürümüşlüğü de açıkça ortaya koymaktadır.”





‘BİLE BİLE ‘İLK VAKAYI 11 MART’TA BULDUK’ DEDİ’





Emir, “Bakan Koca’nın mart ayına gelene kadar sadece Mersin’de 24 Covid pozitif vak'ası olduğunu bile bile 11 Mart’ta ‘ilk vakayı bulduk’ demiş olmasını düşünmek dahi istemiyoruz.” dedi.





İktidarın, inandırıcılığını ve güvenilirliğini yitirdiğini belirten Emir, “Koca’nın bir an evvel açıklama yapmasını bekliyoruz. En azından bildirim yalanlanacaksa yalanlansın, aksi takdirde Sağlık Bakan Yardımcısı bir dakika bile görevde kalmamalıdır.” diye konuştu.