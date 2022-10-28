İlkay Akkaya'nın Bursa konseri iptal edildi

İlkay Akkaya’nın 31 Ekim’de Bursa Akademik Odalar Birliği’nde gerçekleştireceği konser Nilüfer Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.Sanatçının konserine bilet alanlara konserin iptal edildiğine dair mesajlar gelirken, yapımcı şirket de yayınladığı mesajla konserin iptal edildiğini duyurdu.Nedyapım tarafından yapılan duyuruda, “31 Ekim 2022 tarihinde ve BAOB’da gerçekleştirmeyi planladığımız İLKAY AKKAYA konserimize Nilüfer Kaymakamlığı tarafından izin verilmemiştir. Bilet iadelerimiz bugün itibari ile satın alınan platformlar tarafından yapılmaya başlanacaktır. Üzgünüz.” ifadelerine yer verildi.