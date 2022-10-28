Polonya'dan 'Sovyetler Birliği' hamlesi

Polonya yönetiminin Rusya'dan yeni bir talepte buluacanğı ifade edildi.





İkinci Dünya Savaşı'nda uğradığı zararlar için Almanya'dan tazminat talebinde bulunan Polonya yönetiminin benzer bir girişimi de Sovterler Birliği tarafından uğradığı yıkım için Rusya'dan talepte bulunacağı açıklandı.





Polonya İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası ile Sovyet Rusya arasında paylaşılarak işgale uğramıştı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Polonya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın, Rusya'dan "Sovyetler Birliği tarafından uğradığı kayıplar" için tazminat talep edeceğini duyurdu. Polonya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın, Rusya'dan "Sovyetler Birliği tarafından uğradığı kayıplar" için tazminat talep edeceğini duyurdu.

Bakanlık, Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı yıllarında kayıpları hesaplayacağını ve Rusya'dan buna göre tazminat talep edeceğini açıkladı.Bakanlık, "Sovyetler Birliği nedeniyle meydana gelen askeri kayıpların hesaplanması , İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman saldırganlığı ve işgali sonucunda Polonya'ya verilen zarara ilişkin bir raporun hazırlanmasına yol açan çalışmalara benzer çalışmalar temelinde hazırlanacaktır" açıklamasında bulundu.Çok sayıda Polonyalı politikacı defalarca Rusya'ya benzer iddialarda bulundu. Son olarak, İktidardaki Hukuk ve Adalet partisinin başkanı Yaroslav Kaczynski tarafından gündeme getirildi ve Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da geçtiğimiz günlerde bu fikri desteklemişti.