İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

Şarkıcı Gülşen’in geçtiğimiz Nisan ayında verdiği bir konserindeki “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmasının ardından ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’ne üye bir grup Çağlayan Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.



Suç duyurusunun ardından adliye önünde basın açıklaması yapan gruba emekli öğretmen Mustafa Alter tepki gösterdi.



“Kahrolsun Gülşen, Gülşen’in düşüncesi” diyen Alter, gruba imam hatip liselerindeki tacizleri de gündeme getirmelerini söyleyerek, Üstünü kapatmayın. Ensar Vakfı’ndaki tacizleri de gündeme getirin o zaman sizi alkışlayayım. O zaman size hürmet edeyim, size saygı göstereyim” ifadelerini kullandı.



Öğretmenin bu sözlerine grup adına konuşan bir kişi “Bize hürmet ve saygıyla devam edebilirsiniz” diye cevap verince Alter şöyle dedi:



“Ben hiç görmedim imam hatip liselerindeki çeşitli olayların hepsi(nin üstü) kapatıldı. Hepsi kapatılmaya çalışıldı.”