Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev anıtı yıktı

Letonya Parlamentosu Mayıs ayında Zafer Parkı anıtının yıkılmasını onaylamıştı.



Nüfusun yüzde 25’ine yakınını oluşturan etnik Rus azınlığın anıtın korunması yönündeki protestolarına rağmen, Riga kararından dönmedi.



AFP muhabirine göre anıt, Letonya’daki Kremlin destekçileri için bir toplanma noktası haline gelmişti. 1985 yılında inşa edilen Letonya ve Riga’yı Alman Faşist İstilacılardan Kurtaranlar Anıtı’nda, merkezi bir dikilitaşın etrafını çevreleyen asker ve kadın heykelleri yer alıyordu.



Her yıl 9 Mayıs’ta binlerce Rus, 1945 yılında Nazi Almanyası’na karşı kazanılan zaferi anmak üzere anıtta toplanıyordu. Letonyalıların çoğu bu tarihi 1991 yılına kadar süren Sovyet işgalinin başlangıcı olarak görüyor.



Bir grup aktivist 1997 yılında anıtı dinamitle yıkmaya çalışmış ancak patlayıcılar beklenmedik bir şekilde infilak ederek iki kişinin ölümüne neden olmuştu.



Geçmişte Rusya bu ve benzeri anıtların yıkılabileceği yönündeki önerilere sert tepki göstermişti. 2007 yılında Estonya’nın benzer bir İkinci Dünya Savaşı anıtını Tallinn’in merkezinden kaldırması, ayaklanmalara yol açmış ve ülke daha sonra Rus hackerların sorumlu tutulduğu büyük bir siber saldırıya maruz kalmıştı.