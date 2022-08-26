Şüpheli bir fabrika yangını daha

Bu sabah Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan, iplik ve battaniye üretimi yapılan fabrikanın boyahane bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahale ediliyor.





Geçen pazartesi günü de Uşak Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir iplik fabrikasında yangın çıkmış. Alevler 7 saat süren çalışma sonrası kontrol altına alınmıştı.





Olay yerine gelen Uşak Valisi Turan Ergün, yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.



Fabrika sahibine geçmiş olsun dileklerini ileten Ergün, gazetecilere, yangına çok sayıda ekibin müdahale ettiğini söyledi.





Geçen hafta aynı bölgede bir başka tekstil fabrikasında yangın meydana geldiğini hatırlatan Ergün, “En büyük sevinç kaynağımız can kaybı olmaması. Şu an ekipler bütün gücüyle yangını söndürmek için mücadele ediyor. Özellikle fabrikanın makine kısmına geçmemesi için uğraşıyoruz” dedi.