İmamoğlu 'aday' için net konuştu

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Yeni Bir Sabah' programının konuğu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.







"GİDECEKLER"

Programda, bir AKP projesi olan Kanal İstanbul'a ve 2023 seçimlerine ilişkin de konuşan İmamoğlu, "Kanal İstanbul'u yapamazlar, mümkün değil. Gidecekler" dedi.





İmamoğlu, "Bu saatten sonra bu iktidar bu seçimi kazanamaz, ancak muhalefet kaybeder, biz kaybederiz" diye konuştu.





"BÜTÜN CHP'LİLERİN ADAYI KILIÇDAROĞLU'DUR"

Adaylık tartışmalarına da canlı yayında yanıt veren İmamoğlu, "Bütün CHP'lilerin adayı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'dur. Ama günün sonunda kararı verecek olan 6'lı masadır" ifadelerini kullandı.





İmamoğlu'nun açıklamalarında öne çıkan başlıklar şu şekilde:







SEÇİM İKİNCİ TURA KALIR MI?



* Kazanacağımıza elbette inanıyoruz. Seçim 2. tura kalamaz, kalmamalı. Çok kararlı ve inançlı olmalıyız.





"KANAL İSTANBUL'U YAPAMAZLAR, GİDECEKLER"



* O kadar boşa vakit geçirilmiş ki. Diyorlar ya "Çok iş yaptık." Çok iş yapmayı çok bina yapmak sanıyorlar. Bunu bile kötüye kullanıyorlar. istanbul'un imar rantını İstanbul'a aktarmadılar. 85 milyar dolarlık bir rantın nasıl elde edildiği, hepsi elimizde var. Biz İstanbul'un bütçesine bereket getirdik. İktidarın engellerini aşarak neler yaptığımız ortada.





* Kanal İstanbul'u yapamazlar, mümkün değil. Gidecekler. Bu saatten sonra bu iktidar bu seçimi kazanamaz, ancak muhalefet kaybeder, biz kaybederiz. Ama bizim de kaybetme niyetimiz yok, lüksümüz de yok.





6'LI MASA VE ADAYLIK TARTIŞMALARI

* Ortak aday doğru bir düşünce. Milletimizi oyalamadan, ilk turda seçimi kazanmalıyız. Hem de açık ara. Genel Başkanımızın olağanüstü bir çabası var. Ayrıca bir muazzam ikili var. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Orada çok değerli genel başkanlar var. Bir demokrasi sürecinin bu ülkede taçlanması lazım.





* Bütün CHP'lilerin adayı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'dur. Ama günün sonunda kararı verecek olan 6'lı masadır.