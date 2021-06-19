Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu, hakaret edip tazminatı ödemeyen Akit TV'nin eşyalarını haczettirdi /19 Haziran 2021 10:59

İmamoğlu, hakaret edip tazminatı ödemeyen Akit TV'nin eşyalarını haczettirdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine hakaret eden ve tazminatı ödemeyen Akit TV'nin eşyalarına haciz koydurdu.

İmamoğlu, hakaret edip tazminatı ödemeyen Akit TV'ye haciz koydurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine hakaret eden ve tazminatı ödemeyen Akit TV'nin eşyalarına haciz işlemi yaptırdı.

Akit, yaşananları 'İmamoğlu Haciz Baskınıyla Akit TV’yi Susturmak İstedi' başlığıyla haberleştirdi.

Haciz kapsamında Akit TV'nin çeşitli eşyalarına el konuldu.

Akit, söz konusu haciz işlemi için, "Sözde özgürlükleri savunan CHP yine şaşırtmadı. Özgürlük kelimesi CHP için kendi çıkarlarına hizmet edenler için geçerli. Bugün CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Akit Medya'yı susturmak için harekete geçti" ifadelerini kullandı.
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