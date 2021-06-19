"Kanal İstanbul depremi 9 şiddetinde yaşayacak"

Haftalık yayınlanan Gazete Oksijen'in haberine göre; Prof. Dr. Naci Görür, Kanal İstanbul'un Marmara ve İstanbul için barındırdığı riskleri anlattı...





Kanal İstanbul’un geri dönülemeyecek tahribata yol açacağını savunan Bilim Akademisi üyesi ve İTÜ Jeoloji Mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "İdeoloji, partizanlık, siyasi görüşlerden uzak tamamen bilimsel verilere göre Kanal İstanbul’un yapılması son derece riskli" ifadelerini kullandı.





"Depremin şiddetini kuvvetlendirecek"





Naci Görür şunları söyledi: "Kanal güzergahı, jeolojik ve geoteknik olarak sorunlu bir zemin. Marmara Denizi’ne yakın kesimler, özellikle Sazlıdere ve güneyinde risk, deprem açısından daha fazla. Çünkü depremde ortaya çıkan ve yıkıcı olan ‘S dalgası’ bu bölgelerden geçerken zeminin özelliği gereği hızlı ilerlemeyecek. Göreceli olarak bu alanda daha fazla duracak ve daha yıkıcı olacak. Ayrıca kanalın Marmara’ya açılan bölümünde depremin şiddeti minimum 9 olacak."

Naci Görür



"Deniz suları, tatlı su kaynaklarına karışabilir"





"Sazlıdere Barajı tahrip zarar görecek. Terkos’un sularının çekilme olasılığı da çok yüksek. Deniz suları, tatlı su kaynakları ile karışabilir. Hem suda hem de toprakta tuz artışı görülebilir. Bu ise İstanbul’un verimli arazilerinin çölleşmesi anlamına geliyor."





"Marmara Denizi'nin mutlak ölümüne sebep olacak"





"Kanalı açmak için 1 milyar metreküp hafriyat yapılacak. Bu günde 23 bin metreküp hafriyat demektir ve ancak 5-6 yılda taşınabilir. Haluk Eyidoğan’ın yaptığı bir çalışma var ve buna göre kazı için günde 11 ton patlayıcı kullanmanız gerekiyor. 11 ton patladığında 3.8 büyüklüğünde depreme eş değer sarsıntı yaratıyor. Kazı sürecinde her gün bu deprem olacak.

Kanalı açtıktan sonra da saniyede 5 bin 500 metreküp Karadeniz suyu Marmara’ya akacak. Karadeniz dünyanın en kirli denizi ve ilk 200 metrede yaşam var, sonrası ölü. Avrupa’nın sanayi kirliliğini taşıyan Tuna Nehri, kanal sayesinde Marmara’ya akacak. Yapılan çalışmaya göre Karadeniz’den Marmara’ya 48 milyon insanın günlük atığına eş değer kirli atık akacak. İstanbul’un nüfusunu 16 milyon dersek megakentin ürettiği 3 katı atık can çekişen Marmara’nın mutlak ölümüne sebep olacak. Şimdi müsilajdan kurtarmak için çalışılıyor ama Kanal İstanbul yapılırsa Marmara’yı kurtarma şansı ortadan kalkacak."



