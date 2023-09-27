Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu haritayı paylaştı ve çağrı yaptı: İstabul için korkutan uyarı! /27 Eylül 2023 08:12

İmamoğlu haritayı paylaştı ve çağrı yaptı: İstabul için korkutan uyarı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un kuraklık haritasını paylaşarak İstanbul halkına çağrıda bulundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından (yeni adıyla X) kuraklığa dikkat çekti. “Bu bir tasarruf ve israfa son verme çağrısıdır” diyen İmamoğlu, Türkiye’nin kuraklık haritasını da paylaştı. Haritaya göre İstanbul’un büyük bir kısmı ‘olağanüstü kurak’ bölgede.

GÜNLÜK KULLANIM 3,5 MİLYON METREKÜP DÜZEYİNDE

“Elimizdeki veriye göre İstanbul en kurak dönemlerinden birini yaşarken su tüketimi de ne yazık ki rekor düzeyde” ifadesini kullanan İmamoğlu, günlük kullanımın 3,5 milyon metreküp düzeyinde olduğunu belirterek, Her bir vatandaşa sorumluluk düştüğünü vurguladı.


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