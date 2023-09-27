Samanyolu Haber /Teknoloji / İnternette bir devrin sonu geldi: Com.tr tarih oluyor /27 Eylül 2023 08:17

İnternette bir devrin sonu geldi: Com.tr tarih oluyor

Türkiye'de internet kullanıcılarının dikkatini çekecek yeni düzenleme hayata geçiyor. Birçok internet sitesinde kullanılan 'com.tr' uzantılı alan adları (domain) tarihe karışıyor. Yeni düzenleme kullanıcıların karşısına üç aşamada çıkacak.

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İnternette kullanıcıların alışageldiği ve sıkça rastlanan 'com.tr' uzantılı alan adları yerini yalnızca '.tr'ye bırakıyor. İnternet sitelerinin yeni alan adına kayıt süreci başladı bile. Önce kamu kuruluşlarının internet sayfasında gerçekleşecek değişim ardından diğer internet sitelerine de yansıyacak.

ALAN ADI AYNI OLURSA NE YAPILACAK?

‘.tr’ uzantılı alan adı kayıt süreci kamu kuruluşları ile başlayacak. Kamu kuruluşları 1 yıl ücretsiz olacak şekilde daha önce tescil ettikleri mevcut ‘gov.tr’, ‘edu.tr’, ‘tsk.tr’, ‘bel.tr’, ‘pol.tr’, ‘k12.tr’ alan adları için doğrudan ‘.tr’ uzantısı için başvuruda bulunabilecekler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ömer Fatih Sayan, Türkiye’nin uluslararası alanda daha etkin bir şekilde temsil edilmesini hedefleyen önemli bir adımı duyurdu. “com.tr” uzantılı alan adlarının yerini alacak olan “.tr” uzantısı, yeni milli alan adı olarak belirlendi.

Bu değişiklikle birlikte, internet kullanıcıları web sitelerine daha kısa ve öz adreslerle erişebilecekler. Örneğin, “http://fatih.tr” gibi kullanıcı dostu alan adları artık kayıt edilebilecek. Bu, online hizmetlere daha hızlı ve pratik erişim sağlayacak.

Uzantıyı yönetecek olan TRABİS (TR Ağ Bilgi Sistemi), belirli kategoriler altında ücretsiz tahsisler yapacak. Bu kategoriler arasında “a.gov.tr”, “a.edu.tr”, “a.tsk.tr”, “a.bel.tr”, “a.pol.tr”, “a.k12.tr” yer alıyor. Bu adımla, farklı sektörler ve kurumlar için özelleştirilmiş alan adlarına erişim kolaylaşacak.

Test aşaması 13 Eylül’de başladı

Yeni “.tr” uzantısına geçiş süreci 13 Eylül tarihinde test aşamasına girdi. Ancak, bu aşamada bireysel ve kurumsal tahsisler yapılmıyor. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından, “com.tr” uzantılı siteler “a.tr” sistemine geçiş yapacak.

Bu adımla Türkiye, uluslararası alanda daha etkin bir dijital varlık olmayı ve küresel rekabette öne çıkmayı hedefliyor. Alan adı uzantıları, uluslararası standartları belirleyen IANA tarafından yönetilirken, ülke bazlı uzantılar ve kayıt prosedürleri ilgili ülkeler tarafından belirleniyor.
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