Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu mahkum oldu: Para cezası ödeyecek /17 Mart 2021 12:19

İmamoğlu mahkum oldu: Para cezası ödeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 7. duruşmasında karar çıktı. İmamoğlu'na 354 gün boyunca 20 TL para cezası verildi. İmamoğlu'nun ödeyeceği ceza miktarı 7 bin 80 TL olarak belirlendi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 7. duruşması görüldü. 

Geçen duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcılık, İmamoğlu hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Duruşmaya İmamoğlu katılmadı. İmamoğlu'nun 354 gün boyunca 20 TL, yani toplamda 7 bin 80 TL para cezası ödemesi hükmedildi. 

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran 2019’da seçim çalışmaları sırasında Ordu’da VIP salonundan geçmesine izin verilmemesi üzerine, kısa bir açıklama yapmıştı. İmamoğlu’nun burada, “vali itlik yapmıştır, aynen iletin vali itlik yapmıştır” dediği iddia edilse de İmamoğlu o gün “Vali basitlik yapmıştır” dediğini belirtmişti.  Ekrem İmamoğlu’nun baş koruması Mustafa Akın da tanık olarak verdiği beyanında, “Olayın olduğu gün yanındaydım. Başkanın olayın olduğu tarihlerde yoğun bir miting programı vardı. Bu nedenle ses kısıklığı vardı. (…) ‘Vali itlik yapmıştır’ diye bir ifade duymadım. ‘Basitlik yapmıştır’ demiştir. Ses kısıklığından dolayı oradaki kişilerin yanlış anladığını düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.
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