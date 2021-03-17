NASA, Mars'taki 'kayıp su'yu buldu mu?

'Mars'ın kabuğunun hidratlanmış minerallerden oluştuğunu düşünüyoruz'









Çalışmanın araştırmacıları, Mars'ta iki mekanizmanın bir kombinasyonunun geçerli olduğu olduğu kanısında; gezegenin kabuğundaki minerallerde suyun hapsolması ve atmosfere su kaybı.