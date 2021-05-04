İmamoğlu’na 'elleri neden arkada bağladın' soruşturması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Fatih Sultan Mehmet’in eşine ait türbenin yanında “elleri arkasında bağlı şekilde gezindiği” için İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.
İstanbul’un Fethi’nin 567. yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde bir anma töreni düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılımcılar arasındaydı. Fatih Sultan Mehmet’in eşi Gülbahar Hatun’un türbesi de aynı avludaydı.
İmamoğlu’nun o türbenin dışında yürürken ellerini arkasından bağlaması İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Mülkiye Başmüfettişi görevlendirilirlen, geçen hafta İmamoğlu’nun ifadesi istendi.
“SAYGISIZLIK YAPTIĞINIZ İDDİASI…”
Konuyu gazeteci Barış Pehlivan köşesine taşıdı. Cumhuriyet’teki yazısında Pehlivan, İmamoğlu’na, “2020 yılında gerçekleştirilen bir program kapsamında ziyaret ettiğiniz Fatih Sultan Mehmet’e ait türbede elleriniz arkanızda bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yaptığınız iddiası…” sorusu yöneltildiğini yazdı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını doğruladı.