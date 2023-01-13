İmamoğlu’na terör incelemesine gerekçe olan davada tutuklu sanık kalmadı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı ‘terör’ incelemesine de dayanak olarak gösterilen DİAYDER üyeleriyle ilgili davada tek tutuklu sanık da tahliye edildi.





DİAYDER üyesi 23 kişi hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme” suçlarından dava açılmıştı.





Hazırlanan ikinci iddianamede bazı DİAYDER üyelerinin İBB'de işe alınmasında ve İBB'ye ait alışveriş kartlarının dağıtılmasında usulsüzlük yapıldığı gibi gerekçeler ileri sürülmüştü.





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan terör soruşturmasında da suçlamanın bir kısmı DİAYDER ile İBB arasında kurulduğu iddia edilen ilişkiye dayandırılıyor.





Duruşmaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldı.





Davanın tek tutuklusu olan DİAYDER Dernek Başkanı Ekrem Baran, bu davada temel hedefin Kürtlerin olduğunu söyledi ve cezaevi koşullarında sağlığının kötüye gittiğini anlattı.





İBB YÖNETİCİSİNİN DAVASIYLA BİRLEŞTİRİLMELİ





Avukat Fırat Epözdemir ise İBB'de yönetici olan Yavuz Saltık'ın benzer konuda yargılandığı davayla birleştirilmesi gerektiğini belirtti ve “Bu tespitlerden sonra hala iddianamede iddia edildiği gibi ‘değer ailelerine' yapılan bir yardımdan bahsediliyorsa bu yargılama siyasi bir yargılamadır” dedi.





Epözdemir şöyle devam etti:





*Hukuka aykırı bir delili makul olarak kabul etmek hukuka aykırı sayılır. DİAYDER ile alakalı olmayan bir ifade, dava dosyası arasında hiçbir bağ bulunmamasına rağmen alınıp dava dosyasına konulmuştur.





*İBB'ye alınan gassallar, maaşlarının bir kısmını örgüte gönderiyorlar diye iddia edildi. Peki iddianamede kaç gassalın maaşını derneğe gönderdiği belirtildi? Sadece bir kişi. O da katkı amaçlı gönderdiğini söyledi. Peki diğerleri?





*Savcı, sanıkların yurtdışına çıkış yasağının devam etmesini, tek tutuklu Ekrem Baran'ın tahliye edilmesini talep etti.





Mahkeme, tek tutuklu sanık Ekrem Baran’ın da tahliyesine karar verdi.