Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu’nun avukatı: Hakim, ceza verme eğiliminde /13 Aralık 2022 12:25

İmamoğlu’nun avukatı: Hakim, ceza verme eğiliminde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat yarınki dava öncesi “Hakim ceza verme eğiliminde olduğunu gösterdi” dedi.

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Yerel seçimlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘ahmak’ ifadelerine İmamoğlu’nun “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” yanıtını vermesi sonrası dava açılmıştı.

İmamoğlu’nun kamu görevlisine hakaret iddiasıyla yargılandığı ve savcının dört yıla kadar hapis cezası istediği davada mahkeme, reddi hakem taleplerinin görüşülmesi için 14 Aralık’a ertelenmişti.

ANKA’dan Fahrettin Öztürk’e konuşan İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat şunları söyledi:

“Geçen duruşmada tanıklarımız dinlenmedi, uzman mütalaamız dikkate alınmadı. Dolayısıyla bir an evvel karar verme isteğini sözlü olarak söyledi hâkim bey. Fakat biz bir an önce karar vermesinden ziyade adil bir yargılama yapılmasından yanayız. Bir ‘ahmak’ sözünü eden birisi var ilk kez. Bu sözü edene hiçbir işlem yok ama bu sözü iade edene bir dava açılmış durumda. Hâkim ceza vermek eğiliminde olduğunu gösterdi. Hukuka uyulacaksa mahkemenin yarın bir karar vermemesi gerek”.
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