Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu Yeni parti mi kuracak? /12 Temmuz 2023 10:15

İmamoğlu Yeni parti mi kuracak?

Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresinden "Yeni parti mi kuracak?" söylentilerine cevap geldi

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresi, CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı iddiasıyla ilgili, "Ekrem Başkan, parti kursaydı iki sene önce kurardı. Bizim aklımızın ucundan geçen bir şey değil. Çok uçuk bir iddia" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta sonu partisinin İstanbul milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kaynaklar, genel merkezin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği belirtilen toplantıya ilişkin, “Karşılıklı yaşanan süreç dostane bir şekilde değerlendirildi” dedi.

Milliyet'in haberine göre; yakın çevresi, siyaset kulislerinde son dönemde dillendirilen İmamoğlu’nun, “CHP’den ayrılacağı, parti kuracağı” ve “seçimde aday gösterilmeyeceği” yolundaki iddialara ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ekrem Başkan, parti kursaydı iki sene önce kurardı. Ekrem Başkan herkesten daha çok partilidir. Bizim aklımızın ucundan geçen bir şey değil. Çok uçuk bir iddia. Diğer uçuk iddia da ‘CHP, Ekrem Bey’i İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday yapmayacak’. Ekrem Bey’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istediği anda buna adaylık vermeyecek akıl, bir aklını kontrol etmeli." 

İmamoğlu’nun, her şekilde büyükşehire aday olacakmış gibi çalıştığı, ekiplerini hazırladığı, CHP’nin yüksek şansı olduğu düşünülen 25 ilçede çalışmalara başlandığı belirtiliyor.
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