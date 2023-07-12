Hesapları ahirete kaldı: Vefat eden hakimle hakkında yeni karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 144 hakim-savcının hukuka aykırı şekilde tutuklandıkları gerekçesiyle hak ihlali kararı verdi. Hakkında hak ihlali verilen hakimler arasında, 3 gün önce vefat eden eski Danıştay üyesi Mesut Güngör’ün de olması dikkat çekti.





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 144 hakim-savcının daha hukuka aykırı şekilde tutuklandıklarını belirterek “özgürlük ve güvenlik haklarının” ihlal edildiğine karar verdi. Bu kararla birlikte, haklarında ihlal kararı verilen yargı mensubu sayısı 1.103’e yükseldi.





Hakkında hak ihlali verilen hakimler arasında, 7 Temmuz 2023’te akşamı Ankara’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden KHK’lı Danıştay üyesi Mesut Güngör‘ün (55) ve İzmir Ödemiş Cezaevinde tutukluyken 22 Temmuz 2022’de hayatını kaybeden ihraç Yargıtay üyesi Mehmet Sait Demiröz (58) bulunuyor.





Kronos’tan Sevinç Özarslan’ın haberine göre, Güngör ve Demiröz’ün haksız yere hapiste atıldığını belirten AİHM, 5 bin euro tazminata da hükmetti.





18 AY HAPİS YATTI





2011 yılında Danıştay üyeliğine seçilen Mesut Güngör (55), 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden bir gün sonra gözaltına alınıp tutuklandı. Beş ay Sincan Cezaevinde, 13 ay Kırıkkale Keskin Cezaevinde kaldıktan sonra çölyak hastası olduğunu söyleyerek tahliyesini talep eden Güngör, tutuksuz yargılanmak üzere 28 Ağustos 2018’de tahliye edildi. 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Güngör’ün dosyası Yargıtay’da temyiz aşamasındaydı.









TUTUKLUYKEN VEFAT ETTİ





15 Temmuz’dan üç gün sonra 18 Temmuz 2016’da gözaltına alınan Mehmet Sait Demiröz, 21 Temmuz 2016’da tutuklandı. 85 gün Ankara Sincan Cezaevi’nde kaldıktan sonra Konya Ereğli T Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Konya’da 40 ay hücrede kalan Demiröz, Ekim 2019’da şeker komasına girince hastaneye kaldırıldı.













Hapse girdiğinde ne şekeri ne de başka bir hastalığı olmayan Demiröz’e vücudunda yükselen enfeksiyon nedeniyle Tip 2 adı verilen diyabet teşhisi konuldu. Üç gün hastanede kaldı. Ciddi nefes darlığı ve kilo kaybı şikâyeti olan Demiröz’ü şeker komasına girmeden önce iki hafta cezaevinde beklettiler. Doktorların ifadesine göre şeker komasına girdiğinde kalbi duracak seviyeye gelmişti. Yüksek dozda insülin vererek şekerini düzelttiler.





Duruşmada ameliyat yarasını gösterince 19 Haziran 2020’de tahliye edilen Demiröz, cezası onaylandığı için 6 Nisan 2022’de tekrar tutuklanıp İzmir Ödemiş Cezaevine gönderildi. Demiröz’e 13 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.