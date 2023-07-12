Samanyolu Haber /Gündem / Köprü ve otoyollara KDV ayarı /12 Temmuz 2023 12:22

Köprü ve otoyollara KDV ayarı

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV zammı geldi. İşte köprü ve otoyolların yeni fiyatları...

SHABER3.COM

Köprü ve otoyollara KDV zammı geldi. 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere köprü ve otoyol geçişlerinin fiyatı arttı.

Geçtiğimiz cuma günü alınan kararla  yüzde 18'lik KDV dilimi yüzde 20'ye çıkarılmıştı. Zamlar pazartesinden itibaren piyasayı etkilerken köprü ve otoyol ücretleri de arttı.

KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Köprü ve otoyol geçişlerinin yeni ücretleri şöyle oldu:

* 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8,25 TL’den 8,50 TL’ye yükseldi.

* Ankara-Niğde Otoyolu (Ankara Alın giriş, Niğde Gölcük çıkış) 138,50 TL’den 140 TL’ye yükseldi.

* Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 184,50 TL’den 190 TL’ye yükseldi.

* 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 TL’den 205 TL’ye yükseldi.

* Malkara-Çanakkale Otoyolu (Malkara giriş – 1915 Çanakkale Köprüsü çıkış) 272,50 TL’den 280 TL’ye yükseldi.

* Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücreti otomobiller için 19 TL’den 20 TL’ye çıkartıldı.
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