Samanyolu Haber /Gündem / Putin’in hayalet treni ortaya çıktı /12 Temmuz 2023 12:48

Putin’in hayalet treni ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 22 vagonlu "hayalet treni"nin detayları ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Ukrayna ile başlattığı savaş ile büyük tepki toplayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 22 vagonlu gizli treninin yeni görüntüleri ortaya sızdı… Rus ve ABD medyasında yer alan görüntülerde dev trenin içindeki birçok detay gözler önüne seriliyor.

Rus muhalif ve sürgündeki petrol kralı Mikhail Khodorkovsky’nin desteklediği Londra merkezli araştırma grubu Dossier Center tarafından paylaşılan görüntülerde aracın detayları ve içi görülüyor.


Trendeki lüks döşenmiş yemek odalarından biri.

Putin’in rahatlıkla ve gizlilikle seyahat etmesini sağlayan bu “hayalet tren” içerinde spor salonu, cilt bakım ve masaj salonu, yaşlanma geciktirici makineler yer alıyor. Bunun yanı sıra bir vagonda hamam, özel dekore edilmiş yatak odaları ve yemek odaları da bulunuyor.


Vagonlardan birinde masaj salonu da bulunuyor.

Tren içerisinde sinema salonunun bulunduğu belirtilirken, vagonlar arasında da bir iletişim sistemi sayesinde Putin’in görevlilerle ve dış dünya ile iletişimde kaldığı da aktarıldı. Putin’in özel aracının dizel yakıtla çalıştığı da belirtildi. Trenin kurşun geçirmez materyalden yapıldığı ve camların da özel olarak hazırlandığı duyurulurken, acil yardım ekipmanları ve özel bir acil müdahale odasının bulunduğu da belirtildi.


Bir hamam ve buhar odası da vagonlarda yer alıyor.

Rus Demiryolu bünyesinde çalışan Zicron Service isimli şirketten bir yetkilinin sızdırdığı trenin 74 milyon dolara üretildiği ve yıllık bakım ücretinin de 15.8 milyon dolar olduğu aktarıldı. Görüntülerin yayınlanmasından sonra Kremlin’den bir açıklama geldi.


Trenin planı şu şekilde hazırlanmış.

Kremlin, görüntülerin gerçeği yansıtmadığını açıklarken, “Başkan Putin’in böyle bir aracı yoktu ve böyle bir araç kullanmamaktadır” dedi.


Tren içerisinde tam teşekküllü bir spor salonu var.

Kaynaklar, Putin’in uçmak yerine gizlilik ve güvenlik açısından bu treni tercih ettiğini söyledi. Trenin ayrıca takibinin kolay olmadığına da vurgu yapıldı. 2014 yılında kullanılmaya başlanan trenin Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte daha yoğun kullanıldığı da belirtildi.
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