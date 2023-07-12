Samanyolu Haber /Gündem / Ölü bulunan ‘Maserati’li polisin eşi konuştu /12 Temmuz 2023 12:54

Ölü bulunan ‘Maserati’li polisin eşi konuştu

Trafikte tartıştığı avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanan ve dün kamyonetinde ölü bulunan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi Özlem Üçgül açıklama yaptı. Üçgül, Maserati marka otomobil kullanmasıyla gündeme gelen eşinin ölümüyle ilgili konuştu.

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İzmir-İstanbul Otoyolu'nda eşine ait Maserati otomobildeyken trafikte tartıştığı avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanan ve dün aracında ölü bulunan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi Özlem Üçgül, "Bu adamı, el birliği ile intihara sürükleyen hesabını verecek. Acımı bile yaşayamıyorum. Hâlâ asılsız haberler" dedi. Otopsisi tamamlanan Üçgül'ün ise bitişik atış sonucu öldüğü belirlendi. Otopsi raporu ile Üçgül'in intihar ihtimalinin güçlendiği bildirildi.

Manisa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir-İstanbul Otoyolu'nda meydana gelen olayda, tartıştığı avukat Fatih Uzun'u darp ederek ayağının kırılmasına neden olan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında "alenen hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanması gerektiğine yönelik iddianamede hazırlandı. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi.

Mal varlığı incelendi
Olayın ardından polis Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında İçişleri Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Üçgül'ün görev yeri değiştirildi.

Üçgül, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'nden daha pasif bir birime alındı. Müfettiş hem otoyolda gerçekleşen olayı hem de polisin mal varlığını inceleme altına aldı.

Cesedi kamyonette bulundu
Soruşturma süreci devam ederken, dün Muğla'nın Ortaca ilçesi Gökbel Mahallesi'ndeki ormanda park halindeki kamyonette Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cesedi bulundu.

İlk incelemede, Üçgül'ün tabanca ile başına ateş ederek intihar ettiği üzerinde duruldu. 3 çocuk babası Üçgül'ün cenazesi, otopsi Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Otopside intihar ihtimali güçlendi
Otopsisi tamamlanan Üçgül'ün bitişik atış sonucu öldüğü belirlendi. Otopsi raporu ile Üçgül'in intihar ihtimalinin güçlendiği bildirildi.

Üçgül'ün cenazesi, otopsiden sonra yakınlarına teslim edildi. Üçgül'ün cenazesi, öğle vakti Ortaca ilçesi Merkez Camisi'nde kılanacak namazın ardından Gökbel Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

"Bu adam el birliği ile intihara sürükleyen hesabını verecek"
Trafikteki olaydan sonra sahip olduğu Maserati otomobili ile gündeme gelen Üçgül'ün eşi Özlem Üçgül ise sosyal medyadan paylaşım yaptı. Üçgül, paylaşımda, "Bu adamı, el birliği ile intihara sürükleyen hesabını verecek. Acımı bile yaşayamıyorum. Hala asılsız haberler. Benim eşim onurlu, gururluydu. Atılan iftiraları hazmedemedi. Çocuklarım babasız kaldı. Sizin de ciğeriniz yansın. Rabbim hesabını soracak. Ne geçti eline avukat? Vurmadı bile sana. Nasıl bitirdiniz dağ gibi adamı? Bir lokma haram yemedi, yedirtmedi" dedi. 
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