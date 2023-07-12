Samanyolu Haber /Gündem / Blinken, Ukrayna’nın taarruzu uzun süreli /12 Temmuz 2023 13:02

Blinken, Ukrayna’nın taarruzu uzun süreli

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ukrayna'nın başlattığı taarruzun beklenenden daha uzun süreceğini söyledi.

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SAMANYOLUHABER.COM- LİTVANYA

ABC'ye konuşan Blinken'e göre, "karşı saldırı başlangıçta öngörülenden daha fazla, haftalar ve aylar boyunca sürecek."

Rusya'nın "çok güçlü" savunması nedeniyle Ukraynalı savaşçıların ilerlemesinin zor olduğunu da kabul eden Blinken ancak Ukrayna ordusunun başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu şeye sahip olduğuna inandığını yineledi.

Üyeliğin zamanı değil

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Ukrayna’nın henüz üye olması için vaktin gelmediğini duyurdu.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi’nin ilk gününün ardından konuşan Stoltenberg, Ukrayna’nın NATO standartlarına gelmesi için birkaç yıllık bir programın oluşturulduğunu belirtti.

Yeni bir NATO-Ukrayna konseyinin kurulduğunu ve ilk toplantısının yarın [bugün] Vilnius'ta bulunan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile yapılacağını aktardı.
Ukrayna’nın birliğe gerekli koşullar hayata geçince ve müttefikler karar verince katılacağını belirten Stoltenberg, “müttefiklerin savaş devam ederken Ukrayna’nın tam üye olmaması gerektiğine kadar verdiğini” söyledi.

Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştırmak için 3 maddelik planda anlaştığını belirterek, "Şartlar yerine getirildiğinde Ukrayna'yı davet etme konusunda mutabık kaldık. Ancak tüm müttefikler savaş devam ederken Ukrayna'yı tam üye yapmama konusunda hemfikir." dedi.
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