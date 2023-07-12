CHP’den 18 maddelik yeni medya tutumu

Seçimlerin ardından “değişim” çağrılarının partili kurmaylar tarafından dile getirildiği CHP’de medya tutum yönergesinde güncellemeye gidildi. CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem imzalı yeni yönergeye göre parti içi tartışmalar medya ve kamuoyu önünde tartışılmayacak.





Devlet ile hükümet farkının gözetilmesini talep eden yönergede, “Hükümeti eleştirmek ile devleti eleştirmek birbirinden farklıdır. Bu fark gözetilmeli, devlet yönetme iddiası içinde olan bir siyasi parti olduğumuz gerçeği göz ardı edilmemelidir” ifadeleri yer alırken CHP’lilerin medyaya çıkmadan önce yönetici ve seçilmiş kişileri bilgilendirmesi talep edildi.





CHP’lilerin uyması gereken kurallar tutum belgesi ve yönergede şu başlıklarla sıralandı:





CHP MEDYA TUTUM BELGESİ





Medya ve kamuoyu önüne çıkacak partimiz CHP üyeleri ile yönetici ve seçilmiş kişileri STRATEJİK önemdeki konular hakkında şahsi görüş ve kanaatlerini açıklayamazlar. Anlık sorularla muhatap olsalar dahi Parti Meclisi'nden geçmemiş, Genel Başkan, Parti Sözcüsü, MYK Üyeleri, TBMM Grup Başkanlarınca açıklanmamış STRATEJİK açıklamalardan kaçınırlar.





Medya'ya çıkmadan önce partimiz CHP üyeleri, yönetici ve seçilmiş kişileri ilgililere bilgi verirler. Milletvekillerimiz; TBMM Grup başkanına, Parti Meclisi Üyeleri ile seçilmişler CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısına bilgi verirler. Parti politikası bilgi notu talep ederler.





Partimiz CHP'nin iç sorunları yetkili kurullarında tartışılır. Parti içi sorunlarımız medya ve kamuoyu önünde tartışma konusu yapılamaz. Partimiz ve partililerimizi yıpratacak söz ve eylemler soru olarak yönetilse dahi kesinlikle yanıtlanmaz. Medya önünde partimiz tartışılmaz.





Medya ve kamuoyunda partimiz CHP'nin yetkili kurullarında onanmamış söz ve fikirler parti görüşü olarak aktarılamaz.





CHP MEDYA İLETİŞİM YÖNERGESİ





Millet ittifakı ve olası ittifak paydaşı olan partilere yönelik söylemlere dikkat edilmelidir. Hiçbir partinin içişlerine dair görüş açıklanmamalıdır. "Medya mensuplarını kına, incitici bir üslup asla kullanılmamalıdır. "Genel Başkan ve Parti sözcüsünün açıklamaları dikkatle izlenmeli, medya ve sosyal medya kullanımında; "tekrarın gücü" ilkesi ışığında bu söylemler dile getirilmelidir.





CHP'yi temsil edecek kişiler uzmanlık alanı doğrultusundaki televizyon programlarına konuk olmalı, uzmanlık alanları dışındaki programlara ilgili kişiler (Hukuk, dış politika vb.) yönlendirilmelidir.





Programın konusu ile ilgili parti programı ve söylemi dışında bir görüş belirtilmemelidir. CHP'nin hazırladığı bilgilendirme notları, raporlar, politika notları, bildirgeler vb. bu noktada yönlendirici olacaktır. Arzu edilirse; Medya, Planlama ve Sosyal Medya politikalarından sorumlu Genel Başkan yardımcılığından gerekli politika notları temin edilebilir.





Televizyon programları ile ilgili program öncesi program sürene göre kullanılacak zaman baştan belirlenmelidir. Tüm konuklar ya da temsil edilen partiler arası denklik (karşılıklılık) vazgeçilmez unsurumuz olmalıdır. Gazete röportajları için de hangi sayfada, sayfanın neresinde ne kadar alan alacağı ile ilgili bilgi alınmalıdır.





Canlı olmayan televizyon yayınları için montaj sonrası hazırlanan içerik (VTR) görülmelidir. Yapılan söylemin doğru yansıtılması sağlanmalıdır. *Röportajlar içinde aynı durum söz konusu olup, basım öncesi hazırlanan içerik görülmeli onay vermeden yayınlanmaması koşulu ile ilgili mülakatlar verilmelidir. *Tercih edilen medya grubu son derece önemlidir. *Televizyon Programları için katılacak kişi ve yorumcuların kesin listesi istenmelidir.





Parti'nin iç organlarında konuşulması gereken hususlar medya önünde konuşulmamalıdır. 'Parti içi sorunların çözüm noktası medya ve kamuoyu değil parti içi organlardır' ilkesi benimsenmelidir.

Söylem oluştururken unutulmaması gereken yegâne husus söylemin; doğru, güncel ve parti ilkelerini kapsayıcı nitelikte olmasıdır.





Sosyal medya hesaplarından yapılacak CHP ile ilgili paylaşımlarda ve kamuoyuna açık konuşmalarda bireysel görüşler yerine parti politikalarına uygun söylemler tercih edilmelidir.





Eleştirel söylemlerimizi, projelerimizle desteklemeliyiz. Yanlışı gösterip, doğruyu anlatmalı, bunun adresinin de CHP iktidarı olduğu vurgusu yapmalıyız. Muhalefet görevini doğru yapıp iktidar alternatifi olduğumuzu göstermeliyiz. "Her açıklamaya, herkese ve her soruya cevap verilmemeli. Düşük seviyeli söylemlere ilgili sorulara muhatap kabul etmeme yöntemi ile cevap verilmeli.

Televizyon programları ile ilgili zaman dilimi alternatifleri ile birlikte incelenmeli, yüksek reyting alma olasılığı olan program ve yayınlar ile aynı saatte olan programlar tercih edilmemelidir. (Örneğin milli maçla aynı saatte yer alan bir program gibi)





Program konukluklarında gerekli zaman koordinasyonu iyi sağlanmalı. Aynı saatte yapılacak yayınlar ile yayın izlenme oranı aşağı çekilmemelidir. Bu Koordinasyon gerekli makamlara (Grup Başkanlığı ile Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı) yapılacak bilgilendirme ile sağlanacaktır.





Röportajlar için içerik ne kadar önemli ise kullanılan fotoğraflar da o derece önemlidir. Fotoğraf dili ile içeriğin uyumuna özen gösterilmeli, yayın öncesi gerekli müdahaleler yapılmalıdır.

Uzman olmadığımız konularda cevap vermemek, konunun uzmanı olan arkadaşımıza atıfla yanıt vermek kurumsal iletişim açısından doğru olacaktır.





Sosyal Medyada Genel Başkan ve Parti Sözcüsünün açıklamaları derinleştirilerek yaygınlaştırılmalıdır. Her parti üyesi, partinin politik hattı doğrultusunda propaganda ile yükümlüdür. Sokakta, çarşıda, ev ziyaretlerinde yapılan propaganda faaliyetleri kadar, medya ve sosyal medyada yürütülen propaganda faaliyetleri hayati önem taşır. Parti disiplini ve tüm medya aygıtlarının verimli kullanılabilmesi için, bu yönerge doğrultusunda iletişimi yönetmemiz önem arz etmektedir.