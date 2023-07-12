Samanyolu Haber /Gündem / 14 yaşındaki çocuğa "Erdoğan'a hakaret" gerekçesiyle hapis cezası /12 Temmuz 2023 13:25

14 yaşındaki çocuğa "Erdoğan'a hakaret" gerekçesiyle hapis cezası

‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ ettiği iddiasıyla CİMER’e şikâyet edilen ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki çocuğa beş ay hapis cezası verildi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla verilen tartışmalı yargı kararlarına bir yenisi daha eklendi. 

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, “Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği” iddiasıyla hâkim karşısına çıkarılan 14 yaşındaki çocuğa da hapis cezası verildi.

Ortaokul öğrencisi B.C.G., “Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği” gerekçesiyle İstanbul Gaziosmanpaşa 2. Çocuk Mahkemesi’nde yargılandı. İlk kez 18 Mayıs’ta hâkim karşısına çıkan çocuğun 6 Temmuz’da yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada Cumhurbaşkanlığı’nın şikâyetçi olmadığını belirtti. Ancak buna rağmen 2009 doğumlu B.C.G.’ye “Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu işlediği” iddiasıyla önce 1 yıl hapis cezası verildi. Ardından da sanığın yaşının küçük olduğu ve “iyi hali” gerekçe gösterilerek 7 ay indirim yapıldı. B.C.G.’ye beş ay hapis cezası veren mahkeme, ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına’ da karar verdi.

CİMER’E ŞİKAYET EDİLDİ, DAVA AÇILDI
Savcı Bilal Korkmaz tarafından hazırlanan iddianamede, ‘delil’ olarak o dönem 13 yaşında olan B.C.G.’nin bir WhatsApp grubunda sarf ettiği sözler gösterildi. Soruşturma, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan şikâyet gerekçe gösterilerek açıldı. Çocuk hakkında bir de Adli Tıp’a rapor hazırlatıldı. 

Raporda, çocuğun eyleminin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu belirtildi. Ayrıca iddianamede, çocuğun, “Cumhurbaşkanı’nın onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunduğu” iddia edilerek cezalandırılması istendi.

BERAATİNİ TALEP ETMİŞTİ
İlk duruşmaya katılan çocuk, “WhatsApp grubunda Erdoğan isimli bir şahıs, Atatürk ile hakaret içerikli mesajlar yazınca ona tepki gösterdim. Cumhurbaşkanı’na hakaret kastım yok. Beraatimi talep ediyorum” dedi. Çocuk daha önce savcıya verdiği ifadede ise “WhatsApp grubunda bulunan şahısların şeriat gelecek, idam gelecek. Atatürk’ü sevenler idam edilecek. Şeriat yanlısı olmayanlar ülkemizde rahat yaşayamayacak. Ülkede şeriat yanlısı olmayanların yeri yok” şeklinde ifadeler kullandığını ve buna tepki gösterdiğini ancak küfür etmediğini belirtmişti.

1075 ÇOCUĞA DAVA
“Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılanların sayısında da geçen yıl rekor kırıldı. Geçen yıl tam 16 bin 753 kişi hâkim karşısına çıkarıldı. “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, “Türk Milletini”, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçundan 2022 yılında tam bin 75 çocuğa dava açıldı.
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