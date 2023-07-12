"Kazanamayacağını bile bile aday oldu, 'Adaylığımı engelleme şansım yok' dedi"

Cumhurbaşkanı seçiminin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) 'değişim' tartışmaları sürerken; gazeteci Levent Gültekin'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreciyle ilgili bir iddia geldi.







Gültekin, Kılıçdaroğlu ile aralarında yaşandığını iddia ettiği bir görüşmeyi paylaştı.





"ADAYLIĞIMI ENGELLEME ŞANSIM YOK"

"Kılıçdaroğlu'na adaylığı için bu ülke için son şans, bu şansı heba etme" dediğini öne süren Gültekin, Kılıçdaroğlu'ndan "Levent benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok" cevabını aldığını iddia etti.





Medyascope'tan Ruşen Çakır'la ortak yayında konuşan Levent Gültekin ifadeleri kullandı:





"Kemal Bey kazanamayacağını bile bile bu seçimde aday oldu. Bu laf bir yorum değil, bu bir bilgidir! Twitter'daki sohbetimde Kemal Bey ile yaptığım konuşmayı anlattım. Geçen yıl nisan ayında. Gittim Kemal Bey'e 'Ben bir kitap yazdım, akışa göre sizi aday yapıyorlar 2023'te' dedim. Burada bir film var ve bu filmin sonunda siz aday oluyorsunuz ve seçimi kaybediyorsunuz dedim.





'Nasıl yani?' dedi. Sizi aday yapıyorlar deyip isimleri verdim Kemal Bey'e.





'Ben buraya gazeteci olarak gelmedim. Senin evladın var benim yaşımda. Senin evladın olarak geldim buraya. Lütfen... Ülke için bu son bir şans, bu şansı heba etme' dedim.





Kemal Bey bana ne dedi biliyor musun? 'Ülke bitti, hiçbirimizin kurtarma şansı yok' dedi.





Ben de bunun üzerine 'Kemal Bey ne diyorsun Allah'ını seversen? Böyle düşünüyorsan sen niye aday oluyorsun?' dedim. 'Levent gerçekten ülkeyi kurtaramayız' dedi.





'Kemal Bey o zaman aday olma. Lütfen!' dedim, bana 'Levent benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok' dedi."