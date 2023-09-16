İmamoğlu yeniden yargılanacak

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programı'nda Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik ifadeleri nedeniyle “kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etmişti.



Basit yargılama usulüyle dosya üzerinden karar veren Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun “hakaret” suçunu işlemediğinin anlaşıldığını belirterek, sözlerin siyasi eleştiri niteliğinde olduğunun kaydetmişti.



Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın avukatı ise Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, duruşma açılarak yargılama yapılmasını talep etti.



Mahkemeye sunulan dilekçede, İmamoğlu hakkında beraat kararı verildiği hatırlatılarak, bu karara itiraz ettikleri kaydedildi.



Dilekçede, “Müvekkilin maruz kaldığı bu olay ile aynı anda sanık Ekrem İmamoğlu kürsüde müvekkil hakkında ‘O arkadaş burayı germeye gelmiş, nezaketsiz provokasyonlarına devam ediyor, kötü söz sahibine aittir, lan Allah'tan korkun, üç buçuk sene ulan üç ayını bizden siz çaldınız, bir buçuk senesi pandemi, cebimizdeki paraları da çaldınız, yüzde ellisini çaldınız' şeklinde beyanlarda bulunmuş ve beyanları neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.



Dilekçede, suç duyurusu üzerine iddianame düzenlendiği aktarıldı.



Dilekçenin devamında, “Müvekkil açılış programına davet ile katılması ve kendisine verilen süre içerisinde konuşmak istemiş, konuşma süresince de ne ferdi ve ne de genel bir topluluğa yönelik zan altında bırakabilecek hakaret niteliğinde söylemlerde bulunmamıştır. Ancak müvekkil programın devamında beklenilmeyen davranış ve söylemlere maruz kalmıştır” ifadeleri kullanıldı.



Mahkemeye sunulan dilekçede, duruşma açılarak yargılamaya devam edilmesi ve İmamoğlu'nun “hakaret” suçundan cezalandırılması istendi.