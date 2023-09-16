Erdoğan: AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz

"Peki şu anda İsveç üzerine düşen görevi yerine getiriyor mu? Bize ikide bir şunu söylüyorlar. İşte yasa hazırladılar. Yasayı hazırlamak yetmez. Yasayı uygulamak gerekir. Şu anda İsveç ister anayasa ister yasa, ne değişikliği yaparsa yapsın. Ama kalkıp da teröristleri İsveç polisinin koruması altında gösteriye sevk ediyorlarsa, bu ne demektir? Bunlar görevini yerine getirmiyor demektir. Ve yine terör eylemleri Stockholm caddelerinde devam ediyor demektir. O zaman bize verilen sözler tutulmuyor. Bize verilen sözler tutulmadığı zaman benim parlamentom bu konuda nasıl bir tavır takınır onu herkes takdir etsin. Yani F-16'larla ilgili ne deniyor? İşte Temsilciler Meclisi karar vermeden bu olmaz. Tamam. Şimdi orada Temsilciler Meclisi varsa benim de parlamentom var. Parlamentomun nasıl bir karar vereceğini ben kestirip atamam. Sevk etmekse biz böyle bir talebi parlamentomuza sevk ederiz. Ama parlamentomuzdan nasıl bir karar çıkar o parlamentomuzun takdirindedir."





DW Türkçe'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitti. 20 Eylül'e kadar sürecek ziyareti öncesi Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 2022 Türkiye Raporu'nu eleştiren Erdoğan, "Benim değerlendirmemi çok açık net öğrenmek istiyorsanız, Avrupa Birliği Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. Avrupa Birliği'nin Türkiye'den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra da Avrupa Birliği'yle gerekirse yolları ayırabiliriz" dedi.İsveç'in NATO üyeliği konusundaki bir soru üzerine Erdoğan, "Bu konuda özellikle Batı ikide bir 'İsveç, İsveç, İsveç' diyor. Biz de diyoruz ki bizim parlamentomuz kararı vermedikten sonra bizim kalkıp da yolda yürürken 'evet' veya 'hayır' dememiz mümkün değil" diye konuştu. Öncelikle İsveç'in üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:Türkiye'de ekonominin durumuna da değinen Erdoğan, son üç ayda Merkez Bankası revervlerinin 22 milyar dolar attığını belirtti. Erdoğan, "Bugün itibarıyla Merkez Bankamızın toplam brüt rezervleri 120 milyar doları geçmiş bulunuyor. Dünya Bankası'nın geçen hafta yaptığı açıklama ülkemize duyulan güvenin bir başka örneğidir" dedi.Erdoğan bir gazetecinin Karabağ konusunda Ermenistan'ın tutumunu nasıl buluyorsunuz sorusuna ise şöyle cevap verdi:"Bizim öncülüğümüzde üçlü bir görüşme teklifimizi kendilerine ilettik. Biz dörtlü bir teklifte bulunduk. 'Yani değişik buralarla ilgisi alakası olmayan liderleriyle değil, gelin şu anda işin içinde olan Sayın Putin, Sayın Aliyev, şahsım ve Paşinyan hep birlikte dörtlü olarak böyle bir toplantıyı yapalım. Adımı da ona göre atalım diye böyle bir teklif de bulunduk. Henüz bize olumlu, olumsuz bir dönüş olmadı. Ve konuyla ilgili Sayın Aliyev'le de bunu daha da görüşeceğiz, olgunlaştıracağız ve gelişmeleri yakından takip edeceğiz."