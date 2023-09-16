Özel’den ‘Kılıçdaroğlu’ sloganlarına yanıt: Beni Soylu susturamadı

Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısı ile partisinin genel başkanlığına adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisini İzmir İl Kongresi'ne katıldı.



CHP İzmir İl Kongresi'nde kürsüye ‘Özgür Başkan' sloganları eşliğinde çıkan CHP'li Özel, konuşmasının bazı kısımları CHP'li bir başka grubun sloganlarıyla kimi zaman bölündü.



“BU TAPUDA NE ÖZGÜR ÖZEL YAZAR, NE KEMAL KILIÇDAROĞLU”



CHP'li Özel İzmir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada ilk olarak partililere seslenerek CHP'nin bir baba evi olduğu vurgusunu yaptı.



CHP'li Özel konuşmasının ilk kısımlarında şu ifadelere yer verdi:



-Herkes ama herkes baba evinde doğar. Kimi büyür ayrılır gider. Kimi uzakta kimi yakında oturur. Kimi büyüğüne gider kimi küçüğüyle yetinir.



-Ama herkes bilir ki başım sıkışırsa. Eğer bir gün zora düşersem baba evinde çorba kaynamaktadır. Baca tütmektedir. İşte o baba evindeyiz. Baba evinin elbette bir tapusu vardır.



-O tapuda ne Özgür Özel yazar ne Kemal Kılıçdaroğlu. Ne İsmet Paşa yazıyordu ne de Bülent Ecevit.



-Bu partiye hizmet eden edecek olan herkes çok kıymetlidir. Hepsine minnet, aramızda olmayanlara rahmet okuyoruz. Hep birlikte haykırıyoruz ve bu evin tapusunda bir tek isim yazar. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür.



KONUŞMASI CHP'Lİ GENÇLERİN SLOGANIYLA BÖLÜNDÜ



CHP'li Özel konuşmasının devamında seçmenin siyasete küsmesinin büyük bir tehlike olduğu vurgusunu yaparak sözlerine şöyle devam etti:



-Üzülerek söylemek isterim ki büyük bir duygusal kopuş, moral bozukluğu, umutsuzluk ve küskünlük var.



-Eğer biz Cumhuriyeti kuran, Türkiye'nin en köklü partisini kuran, günü gelince çok partili demokratik sisteme gözünü kırpmadan geçen, bu ülkeye demokrasiyi getiren parti olarak eğer biz seçmenin bize siyasete, sandığa küsmesine seyirci kalırsak çok büyük tehlike ile karşı karşıyayız demektir.”



CHP'li Özel konuşmasına devam ederken CHP'li bir grup genç kürsünün yanından “Gençlik Burada Bay Kemal'ın yanında” sloganları attı.



CHP'li Özel daha sonra gençlere doğru yönelerek, “Napıyonuz gençler. Napıyonuz. Hepimiz bay Kemal'in yanındayız. Hep yanında olduk ve bundan sonrada yanında olacağız. Hiç şüpheniz olmasın” ifadesini kullandı.



“BENİ SÜLEYMAN SOYLU SUSTURAMADI”



CHP'li Özel gençlerin sloganlarını ardından konuşmasına şu ifadelerle devam etti: “Eğer biz CHP'liler olarak bütün diktatörlerin beslendiği, sandığa katılım oranının düşüklüğüne, seçmenin sandıktan, siyasetten umudunu kesmesine bir çare bulamazsak bunu sonunda elverişli zemin ortaya çıkar. Bugün Türkiye'de herkes bundan sonraki seçimle ilgili bir küskünlük, bir üzgünlük ve bir kırgınlık ifade etmektedir. Buna çare olmanın yolu yeniden sandığı umut haline getirmektir.”



Ancak CHP'li Özel'in konuşması bu defa gençlerin “Gençlin Umudu Kılıçdaroğlu' sloganlarıyla tekrar ikinci kez bölündü.



CHP'li Özel tekrar gençlere yönelerek “Gençler kim dediyse bunu yapmayın. Benim konuşmama engel olamazsınız. CHP'lilere yakışmaz. Beni Süleyman Soylu susturamadı. Bu talimatı veren de susturamaz.” şeklinde atılan sloganlara cevap verdi.



“BU ÇAĞRIDA HEP BİRLİKTE BİRLEŞELİM”



CHP'li gençlerin sloganlarının ardından CHP'li Özel konuşmasının sonunda partililere tekrar seslenerek sözlerini şöyle sonlandırdı:



-Önümüzde bir yol, bir tercih, bir karar var. Ya hep birlikte sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıp, seçmen kırgın değilmiş gibi davranıp, sanki iktidar kapasitemiz ortadan kalmıyormuş gibi davranıp, önümüzde büyük bir tehlike yokmuş gibi davranıp, kendi örgüt içi mücadelemiz ile partimizdeki koltuklarımız korumaya çalışacağız, ya da hep beraber bir öz eleştiri yapıp samimi bir şekilde seçmeni anlayarak, gerekli değişimi sağlayarak bunu sadece tüzüğü sadece biraz demokratik hale getirerek değil, elbette destek veririz. Bu sadece programı kısaltarak değil.



-Çok daha iyisini yaparız. Bu sadece bir kadronun değişmesiyle yetinmek değil, elbette gereklidir.



-Ama tepeden tırnağa bir değişim ile Türkiye'ye yeniden umut olmak zorundayız. Sizi umuda ve yolculuğa davet ediyorum.



-Sizi Cumhuriyetin 100'ncü yılındaki büyük yılgınlıktan, bu büyük hayal kırıklığından çıkmaya, hep birlikte omuz omuza kol kola CHP'ni yeniden ayağa kaldırmaya, hep birlikte Cumhuriyet'e değerlerine sahip çıkmaya, CHP'ni artık sahadan genel danışmanların lüzumsuz akıllarıyla değil, kırmızı çizgimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleriyle yönetmeye davet ediyorum. Bu çağrı sadece CHP'nin üyelerine değildir.



-Bu çağrı CHP'nin delegelerine değildir. Bu çağrı Cumhuriyet ateşinin yakıldığı İzmir'den bütün Türkiye'ye.



-Bu çağrı içinde vatan, millet sevgisi olan Cumhuriyet Sevgisi olan herkese. Bu çağrı bizim. Bu çağrıda hep birlikte birleşelim.