Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'na kurulan 'limon kumpası' için mahkeme karar verdi /27 Eylül 2023 15:33

İmamoğlu'na kurulan 'limon kumpası' için mahkeme karar verdi

İBB Başkanı İmamoğlu'na kurulan limon kumpasından yargılananlar hapis cezasına çarptırıldı.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Mersin’den 100 ton limon satın alıp, vatandaşa ücretsiz dağıttığı limonlarla ilgili kurmaca haber yapılmasıyla ilgili açılan dava sonuçlandı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, ‘kumpasçıların’ mahkum edildiğini açıkladı.

X hesabından paylaşımda bulunan Ongun, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Mersin’den satın aldırıp, vatandaşa ücretsiz dağıttığı limonlarla ilgili kurgu video röportaj ve haber yaparak, "yandaş üreticiden alıyor" algısı oluşturmaya çalışan Sanık Mahmut Dölek - 10 Ay 15 Gün Sanık Ömer Tuncel - 265 Gün Sanık Ömer Sezer - 265 Gün Sanık Emrah Toraman - 265 Gün hapis cezası aldı” diye yazdı.

NE OLMUŞTU?
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in önerisi ile harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 ton limonu Mersinli üreticiden satın alıp, dağıtımını yapmıştı. Limon üreticisiyle konuşup, konuyu haberleştirmek isteyen kameraman Mahmut Dölek, üreticiyi kendi yönlendirmeleriyle konuşturup yanlış bilgiler vermeye zorlayarak kurmaca bir haber yapmıştı.

Ankara ve Eskişehir büyükşehir belediyeleri de Mersin’deki üreticilerden tonlarca limon satın alarak kendi kentlerindeki yurttaşlara ücretsiz dağıtmıştı.
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