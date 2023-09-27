Kılıçdaroğlu özel toplantıda İmamoğlu'nu eleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP)önceki gün düzenlenen Parti Meclisi (PM) toplantısının ayrıntıları netleşmeye başladı.







Dünkü PM toplantısında kurultay tarihi 5 Kasım olarak açıklanmıştı, CHP tüzük kurultayına ise 25-26 Kasım'da gidecek.





Halk TV'den Şeyma Paşayiğit, Parti Meclisi toplantısının ayrıntılarını aktardı.





Buna göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu PM'de dün yaptığı açılış konuşmasında parti içi meselelerin ülke meselelerinin önüne geçtiğini söyledi.





"SON DERECE YANLIŞTI"

Kılıçdaroğlu PM'de değişim tartışmaları hakkında da konuşarak "Zor bir süreçten geçtik, ama yenilgiyi de erken kabullendik. Hatasızız demiyorum ama seçim sonuçlarını hiçbir kurulda tartışmadan değişim çağrısı yapıldı. Son derece yanlıştı" diye konuştu.





28 Mayıs seçimlerinden bir gün sonra, değişim çağrısını yapan isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu idi. Kemal Kılıçdaroğlu, değişim çağrısı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilk kez bu kadar net tavır koymuş oldu.





BİR ADAY DAHA YARIŞA KATILDI

CHP'de genel başkanlık yarışı için 3 aday var. Özgür Özel ve Örsan Öymen adaylıklarını açıklamıştı. Ünal Karahasan da, bugün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.



