İmamoğlu'ndan bakana 'Kanal İstanbul' cevabı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Turhan'ın "Yeğenim deniz trafiği olduğunu söyledi, Kanal İstanbul'a ihtiyaç var" sözlerine "Yeğeninin fikri ile Türkiye’nin en önemli projesine kanaat getirdiğini söyleyen bir Bakan varsa, gerisinin yorumunu vatandaşa bırakıyorum. Trafik yoğunluğu yok, anlatılan ortam garip. Komedi filmi gibi” diyerek yanıt verdi.





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Kadın Muhtarlarımızı Dinliyoruz” toplantısı arasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Her gün Üsküdar’dan Beşiktaş’a geçen yeğenim ‘Önceden 15 dakikada geçiyorduk şimdi yarım saat deniz trafiği var’ dedi" ifadelerini kullanarak Kanal İstanbul'u savunmuştu.





İmamoğlu da bir gazetecinin kendisine Turhan'ın sözlerini hatırlatması üzerine, şu yanıtı verdi:





“Artık Ulaştırma Bakanı’na bu konularda cevap vermeyi de kendime sıkıntı olarak görüyorum. Çünkü üzülüyorum. Her defasında üzüldüğümü de dile getiriyorum. Ulaşım, hele hele deniz ulaşımı konusunda da mesleğini bilmiyorum yeğeninin, ama yeğeninin fikri ile İstanbul’un, Türkiye’nin en büyük, en önemli projesine kanaat getirdiğini söyleyen bir Bakan varsa, gerisinin yorumunu vatandaşa bırakıyorum.”





İmamoğlu, “Şehir hatlarında trafik yoğunluğu ile ilgili bir sıkıntı var mı” sorusuna da “Hiç öyle bir problem yok. Garip bir durum, anlatılan ortam garip. Biraz komedi filmi gibi. Onun için yorum bile yapmak istemiyorum. Çok üzüntü verici. Yani bu kadar mühim bir mesele, bu kadar önemli bir proje. Ve Ulaştırma Bakanı, ’15 dakika yerine 30 dakika sürüyor ve bundan dolayı Kanal İstanbul gerekli’ diyorsa gerisinin kanaatini vatandaşa bırakıyorum” yanıtını verdi.





Protokolden çekilme sebebimiz idari





İmamoğlu, İBB ve iki bakanlık arasında 2018 yılında imzalanan ‘Kanal İstanbul İşbirliği Protokolü’ne meslek odaları tarafından açılan iptal davasında mahkemenin ret kararı vermesine ilişkin de konuştu. İmamoğlu, "Süreç aslında devam ediyor. Yani bu bir sonuç değil. ‘bir üst mahkemede incelenmek üzere’ diye bir karar bize ulaştı. Dolayısıyla istinafın süreci var. Süreç devam ediyor. Henüz hukuken tamamen netleşmemiş bir süreçle ilgili şimdiden konuşmak istemiyorum” diye konuştu.





İmamoğlu, İBB'nin protokolden çekilmesi ve mahkeme süreci arasında bir bağlantı olup olmadığına ilişkin soruyu ise "Onunla çok bağlantılı değil. Bizim çekilme sebebimiz, idari bir sıkıntı olması. Bir karar oluşturuyorsunuz, belediye başkanı olarak imza atıyorsunuz. Yetkisiz bir imza. Aradan 2-2,5 ay geçiyor ve meclis kararı alıyorsunuz. Bu doğru bir süreç değil. Hukuken doğru değil. Olmayan bir yetki ile bir protokol imzası atıyorsunuz. Düşünün ki, ben şimdi bir karar alacağım, yok yetkim ve 3 ay sonra bunu meclisten geçireceğim. Bu olmuş bir şey değil. Doğru da değil. Bu yanlıştan ötürü, bu protokolden vazgeçtiğimizi ve doğru olmadığını ilettik. Bu benim kişisel sürece dair olumsuz bakışımla ilgili değil” şeklinde yanıtladı.