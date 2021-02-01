Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması /01 Şubat 2021 23:31

İmamoğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasını ablukaya alan protestoculara yönelik olarak yapılan polis müdahalesi sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir açıklama geldiği belirtildi.

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AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasına yönelik yapılan eylemlere polis müdahale etti. Yaşanan müdahaleye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi. İmamoğlu, ''Birileri istedi diye gençler tutuklama kolaycılığına heba edilemez'' ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, AKP'li Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan protestolar sonucu çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Yaşanan gözaltılara tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İmamoğlu, ''Birileri istedi diye gençler tutuklama kolaycılığına heba edilemez. Eşit, özgür, onları yere baktırmayan, fırsat eşitliği olan bir ülke sağlamalıyız. Boğaziçi’ndeki durumu yetkili makamlarla görüştüm. Dialoğun sağlanmasını talep ettim, girişimlerim sürecek'' ifadelerini kullandı.

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