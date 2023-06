İmamoğlu'ndan değişim çağırısı: Görev almaktan çekinmem

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 seçimleri sonrası “CHP’de değişim” çağrısı yaptığı açıklamalarını yineledi.



CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu'nda yapılan yeni görevlendirmeler hakkında konuşan İmamoğlu, "Değişimin bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağının farkındayız. Değişim talebini en güçlü şekilde ifade etmeye devam ediyorum" dedi.



Halkın değişim istediğine işaret eden İmamoğlu, “Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz" diye konuştu.



İmamoğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu ile Ankara'da görüştünüz, daha sonra geçtiğimiz günlerde bir görüşmeniz daha oldu. Sizin 'Bu değişim sürecine liderlik etmekte gönüllüyüm' dediğiniz konuşuluyor. Bu değişime liderlik etme konusunda 'ben varım' diyor musunuz” sorusuna ise "Elbette ki tüm duygu ve düşüncelerimi geniş kapsamlı şekilde kendisi ile paylaştım ideallerim uğruna her hususta görev almaktan asla çekinmem, çekinmedim. Demokrasinin bir neferi olmaya devam edeceğim. Süreci takip ediyorum” diye yanıt verdi.



İmamoğlu şunları söyledi:



"Şunun altını çizelim ne yazık ki 9 yılda 3 kez üst üste seçim kaybettik, Cumhurbaşkanı seçimi kaybettik. Bu seçimden sonra da aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız. CHP, Cumhuriyet tarihinin en önemli siyasi partisidir.



Devletimiz, milletimiz her şeyin önünde yer almıştır benim için. Siyasi partilerin hizmet aracı olduğunu defalarca dile getirdim. Değişim meselesi önemli, değişim çok önemli bir kavram. Geçtiğimiz hafta yaptığım açıklamada aslında net olarak güçlü bir değişimden bahsetmiştim. Topyekün bir değişim, bir anlayış değişimi, köklü, detaylı bir değişim içeren kavramlar ifade etmiştim. Ben aynı yerde devam ediyorum, değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder durumdayım.



Değişimin sadece bir kurul, heyet değişimi ile olmayacağının hepimiz bilincindeyiz. Değişimi sadece ben değil, toplum istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Her kesimin ne istediğini anlamak şart. Bunları görmek zorundayız."