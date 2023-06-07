Samanyolu Haber /Ekonomi / 33 dolar milyarderi İstanbul'da yaşıyor /07 Haziran 2023 17:47

33 dolar milyarderi İstanbul'da yaşıyor

Küresel varlık yönetim şirketi Wealth-X’in dolar milyarderlerinin yaşadığı kentler listesine göre, İstanbul, 33 milyarderle 13. sırada yer aldı.

SHABER3.COM

Dolar milyarderlerinin yaşadığı kentler listesinde İstanbul da yer aldı.

NTV'de yer alan habere göre, Küresel varlık yönetim şirketi Wealth-X, 2022 yılının 'dolar milyarderlerinin yaşadığı kentler' listesini yayımladı.

Kuruluşa göre dolar milyarderlerinin yüzde 30'u, dünya genelindeki 16 kentte yaşıyor. İstanbul, 33 dolar milyarderiyle bu listede 13. sırada yer aldı.

En fazla milyarderin yaşadığı şehir ise 136 kişi ile New York oldu.

New York'u 112 milyarderle Hong Kong, 84 ile San Fransisco, 76 ile Moskova ve 75 milyarder ile Londra izledi.

Wealth-X'e göre zenginler 3 ayrı kategoride gruplanıyor. 1 milyon doları olan milyoner, 30 milyon dolardan fazla varlığa sahip olanlar 'ultra yüksek net değerli birey' olarak tanımlanıyor.

1 milyar dolara ulaşanlara ise milyarder deniyor.

Kuruluşun raporuna göre milyarder sayısı geçen yıla göre yüzde 3,5 oranında azaldı.

Rapora göre bunun nedeni Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, yüksek seyreden küresel enflasyon ve ABD ile Çin arasındaki gerilim.
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