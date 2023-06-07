Samanyolu Haber /Gündem / Rus askeri gücünün zayıfladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz /07 Haziran 2023 17:50

Rus askeri gücünün zayıfladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz

Son üç gündür Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rusya'ya karşı bir saldırı başlattığı haberleri geliyor

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Kakhovskaya hidroelektrik santraline düzenlenen saldırıda büyük baraj yıkıldı, bölge sular altında kalmaya devam ediyor. Bütün güney cephesini etkileyen bu durum çatışmaları düşürmedi.

Taraflar saldırıdan birbirlerini suçladı. Dinyeper kıyısının her iki tarafında sel suları çok sayıda yerleşim yerini bastı.

Sonuç olarak, hem Rus yerleşim birimleri hem de Ukrayna tarafından kontrol edilen bölgede çevre felaketi yaşanıyor.

Rusya, Ukrayna ordusunun karar alma merkezlerinden birine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin hava bazlı, yüksek hassasiyetli, uzun menzilli silahlarla Ukrayna ordusunun karar alma merkezlerinden birine gruplar halinde saldırı düzenlediği belirtildi.

Bahmut yakınlarında, Ukraynalı oluşumlar Rus birliklerinin savunma oluşumlarını kırmaya ve kanatlardan karşı saldırıya devam ediyor. Şu anda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ilerlemeye yönelik tüm girişimleri Rus ordusu tarafından hafif silahlar ve topçu ateşi ile engelleniyor.

Vremyevsky çıkıntısı bölgesinde birkaç gündür şiddetli çatışmalar yaşanıyor. RF Silahlı Kuvvetlerinin birimleri, Novodonetskoye köyünü yeniden kontrolleri altına aldı ve ardından gelen Ukrayna karşı saldırılarını püskürttü.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın uzun zamandır hazırlandığı büyük saldırıya başladığını, çatışma bölgelerinde büyük kuvvetleri yoğunlaştırdığını söyledi.

Son üç gündür Ukrayna silahlı kuvvetlerinin bir karşı saldırı başlatmaya çalıştığını söyleyen Şoygu, Ukrayna’nın karşı saldırısının cephenin tüm sektörlerinde püskürtüldüğünü, saldırının püskürtülmesi sırasında 71 Rus askerinin öldüğünü ve 210 askerin yaralandığını söyledi.

Rus askeri gücünün zayıfladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz

Bunun yanında Alman Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) başkanı Bruno Kahl, Rusya'nın hala askeri operasyonlar yürütme kabiliyetine sahip olduğunu söyledi.

Ona göre, özellikle cephane ikmaliyle ilgili sorun yaşadığına dair "belirli iddialara" rağmen, halen "Rus askeri ve savunma sisteminin sallandığına" dair hiçbir işaret yok.

Die Welt’in haberine göre Bruno Kahl, "Ara sıra yapılan eleştirilere rağmen - örneğin cephane tedarikiyle ilgili olarak - sistemin gevşemeye veya dağılmaya başladığına dair hiçbir işaret yok" dedi.

Rusya'nın uzun vadede savaşmaya devam edebileceği görüşünü dile getiren Kahl, Rusya’nın eylemleri sona ereceğine dair bir zayıflık söz konusu olmadığını söyledi.

BND başkanına göre, Batı "Ukrayna'yı çok örgütlü bir şekilde desteklemez ve direniş örgütlemezse", o zaman Vladimir Putin'in seçtiği "uzun vadeye ve kitlelere güvenme stratejisi" geçerli olabilir.
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