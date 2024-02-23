İmamoğlu'ndan flaş iddia: Çiller'in Kurum'a desteğinin gerçek sebebi ne?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy Halk Buluşması'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.







Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin ilk kadın başbakanı olan Tansu Çiller'e yanıt verdi.





Çiller, İstanbul’u Büyüten Kadınlar programında Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Kurum'a desteğini, “Murat Kurum bir heyecanla geliyor İstanbul’a. İstanbul bu heyecanı arıyordu zannediyorum. Çok önemli noktalara değindi. En önemlisi depremdi. Deprem geliyor İstanbul’a, bunu bilmek lazım. İstanbullu, ulaştırmada çok büyük zaman kaybediyor İstanbullu hayat gidiyor. O saatler kaybedilmemesi gereken saatler” sözleriyle açıklamıştı.





"ŞAHSINA AİT 13 BİN METREKARELİK ARAZİYE BALLI BÖREK İMAR ÇIKARTTIĞI İÇİN DESTEKLİYOR"



İmamoğlu'nun kendisine cevabı şu sözlerle oldu:





"Kendisi perişan etmekte maharetlidir. Aynı bugünkü gibi üç haneli enflasyonları, yüksek faizleri bize 90'lı yılların ortasında yaşatmış birisidir. Hanımefendi 'Desteğim sayın Kurum'a demiş. Kentsel dönüşümü çözermiş! Onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için destekliyor. Sarıyer'de şahsına ait 13 bin metrekarelik araziye ısrarla imar çıkarttı, biz ısrarla dava açtık ve iptal ettik. Bana niye destek versin! Destek vereceği yeri biliyor. O rant kazanmasına sebep olmuş, ben de milletime rant kazanmak için çalışıyorum. Aradaki fark bu."