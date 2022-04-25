Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan yeni 'Gezi Parkı' açıklaması /25 Nisan 2022 20:53

İmamoğlu'ndan yeni 'Gezi Parkı' açıklaması

Gezi Parkı davasında açıklanan ceza kararlarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi.

SHABER3.COM

2013 yılında yaşanan Taksim Gezi Parkı olaylarıyla ilgili devam eden davada açıklanan ceza kararlarına bir yorum da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

CEZALAR AÇIKLANDI

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Üçüncü Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi ve Hakan Altınay'a 18'er yıl hapis cezası verildi.

"BU ÜLKE HİÇ KABUL ETMEDİ VE SİNDİRMEDİ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi.

"Gezi Davası’nda verilen karar milyonlarca insanın vicdanını yaraladı" diyen İmamoğlu, "Gezi Davası’nda verilen karar milyonlarca insanın vicdanını yaraladı. Vicdanla verilmeyen kararları bu ülke hiç kabul etmedi ve sindirmedi. Ne olursa olsun adaletten yana olacağız, herkes için hukuku savunacağız" ifadelerini kullandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu'ndan yeni 'Gezi Parkı' açıklaması Sonraki Haber >>

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:06:09