Samanyolu Haber /Gündem / İMECE uydusunun fırlatılışı hava muhalefeti yüzünden üçüncü kez ertelendi /14 Nisan 2023 11:00

İMECE uydusunun fırlatılışı hava muhalefeti yüzünden üçüncü kez ertelendi

"Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu" olarak tanımlanan İMECE'nin fırlatılışı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi. İMECE'nin, iki ertelemenin ardından bugün Türkiye saati ile 09.48'de ABD'de bulunan Vandenberg Üssü'nden uzaya fırlatılması öngörülüyordu.

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Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu" olarak tanımlanan İMECE'nin fırlatılışı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

İMECE'nin, iki ertelemenin ardından bugün Türkiye saati ile 09.48'de ABD'de bulunan Vandenberg Üssü'nden uzaya fırlatılması öngörülüyordu.

680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek.

Haziran 2022'den itibaren ısıl vakum, titreşim, akustik ve elektromanyetik uyumluluk testlerini başarıyla geçen İMECE uydusu, şubatta fırlatma üssünün bulunduğu ABD'ye gönderilmişti.
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