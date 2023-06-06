Samanyolu Haber /Ekonomi / IMF: Göçmenler enflasyonu düşürebilir /06 Haziran 2023 19:36

IMF: Göçmenler enflasyonu düşürebilir

IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, daha fazla göçmen alınmasının İngiltere'de enflasyonu düşürmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, göçmenlerin yerel iş piyasasındaki boşlukları doldurarak  İngiltere’de enflasyonunu aşağı çekmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

BBC’ye konuşan Gopinath, “Enflasyon bu kadar yüksekken işçilerin gelmesinin faydaları var” dedi.

Gopinath, “Enflasyon bu seviyedeyken bazı sektörlerdeki açıkları doldurabilecek işçilere sahip olmak enflasyonu düşürmeye yardımcı olacaktır” dedi.

Gopinath, göçmenlerin vergi gelirlerine de katkısı olabileceğini belirterek, ” Bize göre, iyi tasarlanmış bir göçmenlik politikanız varsa kanıtlar bunun genellikle ülke için faydalı olduğu yönündedir” dedi.

BREXIT TARTIŞMASI

Kimi ekonomistler, Brexit’in işçi göçü üzerindeki etkisi ve Covid salgını nedeniyle oluşan sıkı işgücü piyasasının yüksek enflasyona katkıda bulunan ana faktörlerden biri olduğu görüşünde.

Veriler Birleşik Krallık’ta yıllık enflasyonunun nisanda yükselen gıda fiyatları nedeniyle yüzde 8,7 seviyesinde kaldığını göstermişti. Analistler, enflasyonda marttaki yüzde 10,1 seviyesinden daha hızlı bir düşüş öngörüyordu.

HÜKÜMET GÖÇ SEVİYESİNİN YÜKSEK OLDUĞU GÖRÜŞÜNDE

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, geçen ay yasal göçmenlik seviyelerinin “çok yüksek” olduğunu söylemiş ve uluslararası öğrencilerin aile vizelerine kısıtlamalar getirdiğini duyurmuştu.

Resmi rakamlara göre Birleşik Krallık’taki net göç 2022’de 606 bin ile rekor kırdı ve yabancı işgücüne bağımlılığı azaltma sözü veren Muhafazakar hükümet üzerindeki baskıyı artırdı.
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