Samanyolu Haber /Dünya / ABD kripto sektörüne sert daldı /06 Haziran 2023 19:30

ABD kripto sektörüne sert daldı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance’ın ardından kripto borsası Coinbase’e de dava açtı. Davanın ardından Coinbase hisseleri çakıldı.

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Sözcü.com.tr'nin habere göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ABD menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.

Dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance'in ardından Coinbase’e de SEC tarafından dava açılmış oldu. SEC başkanı Gary Gensler “Coinbase'in ilgili konulardaki eksiklikleri, yatırımcıların korunmasını önemli derecede azaltmıştır” dedi.

Binance’ın ardından en büyük ikinci borsa olan Coinbase’e açılan davanın dosyasında suçlamalara ilişkin detaylara yer verildi. Coinbase'in 2019 yılından bu yana da “kayıtsız bir aracı kurum olarak faaliyet gösterdiği” iddia edildi.

Dava haberinin ardından Coinbase’in piyasa öncesi hisse değeri yüzde 16,2 geriledi.

BINANCE’A DA DAVA AÇILDI

Dün SEC, kripto para borsası Binance ve CEO'su Changpeng Zhao'ya  “yalanlar ağı” işlettiği iddiasıyla dava açmıştı.

SEC Washington'da federal mahkemeye bulunduğu şikayet dosyasında Binance, Zhao ve bağımsız olduğu ifade edilen ABD kripto para borsası birimine yönelik 13 suçlama yer aldı.

SEC, Binance'in yapay işlem hacmi oluşturduğunu, müşterilerin parasını izinsiz kullandığını ve ABD vatandaşlarının platformu kullanmasını engelleyemediğini iddia etti.

BITCOIN’DE DÜŞÜŞ

ABD’nin dünyanın en büyük iki kripto para borsasını yargıya taşımasının ardından Bitcoin sert geriledi.

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’de haftalık düşüş yüzde 7,65 oldu. Lider kripto para 25 bin 600 dolar seviyelerinde seyretti.
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