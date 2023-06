Havacılık personeli, uğradığı baskı ve haksızlıkları anlattıktan sonra intihar etti

Sözcü'den Hakan Kaya'nın haberine göre Türk Hava Yolları’nın (THY) yer hizmetleri şirketi Turkish Ground Services’in (TGS) İstanbul istasyonunda uzun yıllar çalıştıktan sonra teklif üzerine Tokyo istasyonuna gittiğini anlatan Ömer Koray Özbay, Japonya'ya gittikten sonra yöneticiler tarafından gördüğü baskıların ve uğradığı haksızlıkların artık dayanılmaz bir hal aldığını ifade ettiği bir video paylaştıktan sonra intihar ettiği belirtildi.



Özbay'ın veda notunu ve videosunu sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kıdık, Özbay'ın ölüm haberini aldığını duyurdu. Kıdık, paylaşımında, “Ve maalesef içimde olan kum tanesi kadar umut az önce sona erdi. Ömer Koray Özbay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sebep olanlar nasıl can verecek.” ifadelerini kullandı.



YAŞADIĞI ZORLUKLARI VİDEODA ANLATTI



Videoda, Tokya İstasyon Müdürü S.G.’nin kuzeni A.C.G. ve arkadaşı B.B’yi torpille THY'de yönetici olarak işe aldırdığını anlatan Özbay, şunları söylüyor:



“B.B.’yi daha açılmayan Osaka istasyonu için işe aldı. Kendi kuzenine de yine mülakat yapmadı. 3 yıldır B.B., S.G. ve kuzeni A.C.G. aynı ofiste çalışıyorlar. Açılmayan bir istasyon için Tokyo'da öylesine vakit geçiriyor B.B. ve maaş alıyor.



S.G., kuzeni A.C.G’yi Japonya'ya getiriyor. Burada ihaleyi verme şartıyla Vestern şirketine kuzenini müdür yapmasını söylüyor. Kuzenini bir şekilde müdür yapıyor. Daha sonra Türk Hava Yolları'na alıyor. Ben de gelip onları eğitiyorum buradaki aksaklıkları gideriyorum. Beni de kullanıp atıyorlar.”



Türk Hava Kurumundan ihale alan şirketin anlaşmasının bitmesinin ardından S.G.’nin kendisini istifaya zorlandığını belirten Özbay, bir süre işsiz kaldığını daha sonra da S.G.’nin kendisini işe alma konusunda oyaladığını anlattı.



“ARTIK YAPACAK BİR ŞEYİM KALMADI”



S.G.’nin sürekli kendisiyle uğraştığını belirten Özbay, “S.G. bayağı güçlü bir insan. İş başvurusu yaptığım firmalarla işimi bozuyordu. Ben de ayakta duramadım, tutunamadım. Ben onla daha sonra yüzleştim. Yaptığı şeyleri anlattım. Sonra biraz yumuşadı. ‘Canıma kıyacağım artık dayanamıyorum’ dedim. Bana bulaşmamasını söyledim ama yeterli olmadı. Her aşamada üzerime gelmeye devam etti. Artık yapacak bir şeyim kalmadı.” dedi.



Özbay, video paylaşımının yanı sıra bir de İnstagram hesabından veda notu paylaştı.



“SEVGİLİ DOSTLARIM, HAYATIMA SON VERDİM”



Özbay’ın canına kıymadan önce paylaştığı o not ise şöyle:



“Sevgili dostlarım, Hayatıma son verdim. Bugün size, içimdeki duyguların tamamen solduğu ve kaybolduğum bir noktadan yazıyorum. Kendimi bir savaşçı gibi hissettim, her şeyi denedim ve elinden gelen her şeyi yaptım.



Ancak bu süreçte duygularımı kaybettim. İçimde bir yerlerde hala bir umut ışığı olsa da, sürekli yenilgilerle karşılaşmanın verdiği acı ve hayal kırıklığı beni sardı. Hırslı biri olduğum için defalarca denedim, bir şekilde hep başardım, fakat 3 yıldır bir türlü istediğim başarıyı elde edemedim.



Yenilgiyi kabul etmek benim için çok zor oldu. Her seferinde daha da güçlenerek tekrar denemeye çalıştım, fakat S.G. her seferinde güçlü bir şekilde engel oldu.



“VARLIĞI VE GÜCÜ KARŞISINDA SONUNDA ÇARESİZ HİSSETTİM”



* S.G., kuzeni A.C.G. ve arkadaşı B.B. için her şeyi yaptı. Beni sadece onların eksikliklerini kapatmak için kullandı. Onlara her şeyi öğrettim, her şeyi yapmalarını sağladım, fakat sonunda tehdit edildim ve işsiz kaldım.



Her adımda kendim, biraz daha kendim olmaktan çıktım. Bir sürü pis iş yapmak zorunda kaldım. Her şeye rağmen engelleri aştım, ancak S.G.’nin varlığı ve gücü karşısında sonunda çaresiz hissettim. Hep engel oldu çünkü. Neyi denesem tehdit etti. Başka bir yola girmeme bile engel oldu.



Bu süre zarfında, sevdiğim insanları göremediğim için, içimde büyük bir özlem birikti. Yıllar geçtikçe, bu özlem daha da derinleşti ve arkadaşlarımla olan bağımı sanırım kaybettim. Çünkü kendimi bile kaybettim. Kalbimdeki duygusal ağırlığı taşımak zor geldi ve içimi kapatan bir duvar ördüm. Çünkü bu halimi anlatmak istemedim.



“HİÇ BİR ŞANSIM KALMADI”



*Kendimi bir araç gibi kullanılmış hissediyorum. Tüm çabalarıma rağmen, başarısızlıkla karşılaştım artık yıkıldım. Duygusal bir uçurumun içinde kaybolmuş durumdayım. Artık içimde hiçbir umut ışığı kalmadı. Bu ağır yük altında, duygusal olarak tamamen tükenmiş durumdayım. Kendi iç dünyamda yalnızca boşluk hissediyorum.



Hiç bir şansım kalmadı. Para kazanmak için beden işi yapmaktan yoruldum bu kadar emek verip onun yüzünden her şeye sıfırdan başlamaktan yoruldum. Elimden her şeyimi alıp bu insanların bir de sürekli beni aşağılamalarını kaldıramıyorum… Size olan sevgim ve hatıralarınızı her zaman kalbimde taşıyacağım. Beni affedin ve anlayışınız için teşekkür ederim. Lütfen, hayatta kalanlara destek olmaya devam edin ve onlara umut ışığı olun.



“İÇİMDEKİ TÜM DUYGULARI KAYBEDEREK SİZE VEDA EDİYORUM”



*Son veda, içimdeki tüm duyguları kaybederek size veda ediyorum. Umarım bir gün bu dünya daha iyi bir yer olur. Umarım hayatınızda bulunan nüfuslu insanlara, güçlerini kullanıp kendilerini Tanrı sanmalarına engel olursunuz.



Bunun yolu korkmadan dik durmak ve kulluk etmemek. Ben elimden geleni yaptım. Şikayette ettim ama maalesef herkes korkuyor ve kula kulluk ediyor. En azından savaşan insanlara destek olun… en azıdan… En derin sevgi ve saygılarımla,



*Zafer, Batuhan, Ebru, Harun, Okan, Yiğit, Gülizar, Kübra, Cengizhan, Nazmi, Eser, Nicky, Ayhan, İrfan ve adını saymadıklarım bana dostluk yaptığınız için, size sahip olduğum için çok şanslıydım her şey için size teşekkür ederim.



THY’DEN AÇIKLAMA



Türk Hava Yolları, Japonya’da intihar ederek hayatına son veren eski çalışanı Ömer Koray Özbay hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Basın Müşavirliğince yapılan açıklamada, “İnternet ve sosyal medya mecralarında ortaklığımız iştiraklerinden TGS’de (Turkish Ground Service) görev yapmış ve 2019 yılı Mart ayında kendi isteğiyle görevinden ayrılmış Ömer Koray Özbay hakkında çıkan iddia ve paylaşımlar, şirketimizin ilgili birimlerince incelenmekte olup, konu titizlikle takip edilmektedir.” bilgisine yer verildi.