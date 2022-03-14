Samanyolu Haber /Ekonomi / IMF: Rusya temerrüde düşebilir ama.. /14 Mart 2022 07:34

IMF: Rusya temerrüde düşebilir ama..

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine uygulanan mali yaptırımlar nedeniyle temerrüde düşebileceğini, ancak bunun küresel bir mali krizi "şimdilik" tetiklemeyeceğini söyledi.

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CBS'nin "Face the Nation" programına katılan Georgieva, yaptırımların Rus ekonomisi üzerinde 'ciddi' bir etkisi olduğunu ve bu yıl ülke ekonomisinde 'derin bir durgunluğa' neden olacağını söyledi.

Savaş ve yaptırımların, Rusya'nın enerji kaynaklarına bağımlı olan komşu ülkeleri de ağır şekilde etkileyeceğini dile getiren IMF Başkanı, savaşın şimdiden mülteci dalgasıyla sonuçlandığını ifade etti.

"Temerrüt artık ihtimal dışı değil"

Georgieva, yaptırımların Rusya'nın kaynaklarına erişme ve borçlarını ödeme kabiliyetini de sınırlamasından dolayı temerrüttün artık "ihtimal dışı" görülmediğini kaydetti.

Böyle bir temerrütün dünya çapında bir finansal krizi tetikleyip tetikleyemeyeceği sorulduğunda, "Şimdilik hayır" dedi. Bununla birlikte IMF'nin savaş nedeniyle 2022'de yüzde 4,4'lük küresel ekonomik büyüme tahminini düşüreceğini açıkladı.
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