IMF: Rusya temerrüde düşebilir ama..

"Temerrüt artık ihtimal dışı değil"





CBS'nin "Face the Nation" programına katılan Georgieva, yaptırımların Rus ekonomisi üzerinde 'ciddi' bir etkisi olduğunu ve bu yıl ülke ekonomisinde 'derin bir durgunluğa' neden olacağını söyledi.Savaş ve yaptırımların, Rusya'nın enerji kaynaklarına bağımlı olan komşu ülkeleri de ağır şekilde etkileyeceğini dile getiren IMF Başkanı, savaşın şimdiden mülteci dalgasıyla sonuçlandığını ifade etti.Georgieva, yaptırımların Rusya'nın kaynaklarına erişme ve borçlarını ödeme kabiliyetini de sınırlamasından dolayı temerrüttün artık "ihtimal dışı" görülmediğini kaydetti.Böyle bir temerrütün dünya çapında bir finansal krizi tetikleyip tetikleyemeyeceği sorulduğunda, "Şimdilik hayır" dedi. Bununla birlikte IMF'nin savaş nedeniyle 2022'de yüzde 4,4'lük küresel ekonomik büyüme tahminini düşüreceğini açıkladı.