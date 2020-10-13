IMF Türkiye ekonomisi için küçülme tahminini açıkladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye için 2020'de ekonomik küçülme tahminini yüzde 5 olarak korudu. Fon, küresel ekonomi için yüzde 5,2 olan küçülme tahmini ise yüzde 4,4'e çekti. Ankara ise 2020'de yüzde 0,3 büyüme bekliyor.



IMF, ‘küresel ekonomik görünüm’ raporunun ekim baskısını yayımladı. Buna göre, kurumun küresel ekonomi için 2020 yılı ekonomik küçülme tahmini haziranda açıkladığı yüzde 5,2 seviyesinden den yüzde 4,4’e çekti.





Fon, Türkiye için haziranda yüzde 5 olarak açıkladığı 2020 yılı ekonomik küçülme oranı tahminini ise değiştirmedi. Kurum, 2021’de ise Türkiye ekonomisinde yüzde 5’lik ekonomik büyüme bekliyor.





Hazine ve Ekonomi Bakanlığı’nın 29 Eylül’de açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nda 2020 yılı için büyüme tahmini yüzde 0,3 olarak açıklanmıştı.