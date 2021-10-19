IMF Türkiye'yi yaklaşan tehlike için uyardı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Salı günü yaptığı açıklamada, Afganistan ekonomisinin bu yıl %30’a kadar daralacağını öngördüğünü ve bunun komşu ülkeleri, Türkiye ve Avrupa’yı etkileyecek bir mülteci krizini tetiklemesinin muhtemel olduğunu belirtti.







Açıklamada, “Büyük bir mülteci akını, mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerde kamu kaynaklarına ağır yükler getirebilir, işgücü piyasasında baskıları arttırır ve sosyal gerilimlere yol açar” denildi.





IMF açıklamasında ayrıca Afganistan’a yapılan ihracatın makroekonomik ve sosyal olarak İran, Pakistan, Türkmenistan ve Özbekistan için önemli olduğuna, bu ülkelerin bu nedenle Afgan ekonomisinin çöküşünden olumsuz etkileneceklerine dikkat çekti.





Tacikistan geçen ay, uluslararası mali yardım almadıkça çok sayıda mülteciyi kabul edemeyeceğini duyurmuş, diğer Orta Asya ülkeleri de mültecilere ev sahipliği yapma planlarının olmadığını açıklamışlardı.





Ağustos ortasında Taliban’ın iktidarı ele geçirmesi sonrası Afganistan’a yapılan dış yardımlar aniden durdu. Bu yardımlar ülke GSYİH’nin %45’ini oluşturuyordu ve kamu sektörü maaşları dahil devlet harcamalarının %75’ini finanse ediyordu. Sürmekte olan kuraklıkla birlikte Birleşmiş Milletler, ülkede nüfusun %95’inin aç kalabileceğini ve ülkenin %97’sinin yoksulluk sınırının altına düşme riskiyle karşı karşıya kalacağı tahmininde bulunuyor.





ABD, Taliban’a karşı uluslararası yaptırımlar doğrultusunda, Afgan merkez bankasının milyarlarca dolar rezervini dondurdu, Bu, Afgan ekonomisinin temel dayanağı olan uluslararası ticareti çok kötü etkiledi. Yurtdışındaki aracı bankalar, yaptırım riskinden dolayı Afganistan’la işlem yapmakta isteksiz davranıyor.

