IMF'den Türkiye'ye yeni uyarı









Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) Türkiye’ye rezervler konusunda bir uyarı daha geldi. IMF, Türkiye’de altın rezervlerinin kasım ayında azaldığına dikkat çekti.





IMF’nin verilere göre, bir önceki ay 22,46 milyon ons olan rezervler, kasım ayı sonunda 22,12 milyon onsa geriledi.





IMF verileri ile Türkiye’nin altın rezervi bu yıl ikinci kez geriledi.





IMF kayıtlarında Türkiye’nin altın rezervi geçen yılın sonunda 16,82 milyon ons olarak görülüyor. Böylece bu yıl rezervlerde 5,3 milyon ons artış yaşanmış oldu.





Merkez Bankası'nın dolar rezervleri de 43 milyar 899 milyon dolara düşmüş durumda. Ancak uzmanların tahminlerine göre rezervler, eksi 30 milyar dolar civarında.





Uzmanlara göre eksi rezervler nedeniyle ekonomi daha da kırılgan bir hale gelebilir.